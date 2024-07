NAJPOZNATIJA SRPSKA INFLUENSERKA BIRA VENČANICU ZA SVOJU SVADBU: Sve su različite, ali sve imaju ISTI POTPIS, ove su U UŽEM IZBORU

Najpoznatija srpska influenserka Tamara Kalinić uskoro će izgovoriti sudbonosno da, a izbor venčanice nije nimalo lak

Kada je nedavno objavljeno da planira da se uda za svog izabranika Filipa Testa, njeni fanovi su preplavili društvene mreže porukama podrške i čestitkama.

Planiranje venčanja nije laka stvar, a ovaj poznati par već dugo i pažljivo priprema sve za taj veliki dan. Iako nisu želeli da mnogo unapred otkrivaju detalje Tamara nije izdržala, pa je na svom TikToku objavila video koje je raspametio njen pratioce.

Blogerka je u videu pokazala koje venčanice bi mogle da budu njen izbor za ovaj najsrećnij dan u životu. U uži izbor ušlo je nekolio prelepih haljina.

One su lepe svaka na svoj način, različitih su krojeva, dužina i materijala, ali svima je jedno zajedničko - potpisuje ih modna kuća Valentino. Poznato je da je to Tamarin omiljeni brend, pa ova vest trendseterke i one žene koje prate našu influenserku nije iznenadio.

Podsetimo, u junu 2023. godine, Filipo je zaprosio Tamaru, na njihovoj omiljenoj zajedničkoj destinaciji u italijanskom gradiću Ravelo. Filipo Testa je menadžer velikih modnih brendova, veoma uticajan i cenjen u poslu kojim se bavi.

On je na jedan autentičan način zaprostio svoju devojku, snimivši poruku na srpskom jeziku kojom od njenog oca traži njenu ruku. Tamara je odmah sa oduševljenjem pristala, a njegovoj sreći nije bilo kraja.

Italijan je za ovaj prelepi čin odabrao jedan od najluksuznijih italijanskih hotela, a za prsten je izdvojio, kako se spekuliše, više od 20 hiljada evra.

(Kurir.rs/ Glossy/ L. S.)

