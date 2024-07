"DRUGI SE UKOČE, JA NE" Čuveni glumac ljubi 46 godina mlađu i ljubav im cveta KAO NIKAD PRE, evo kako je uspeo da je osvoji

Američki glumac Dik Van Dajk (98) je od 2012. godine u braku s Arlen Silver, koja je 46 godina mlađa od njega. Upoznali su se 2006. godine na dodeli nagrada SAG, a ona je bila prva i jedina žena kojoj se on ikad udvarao. Dajk se rado priseća trenutka kad je prvi put ugledao Arlen, a o tome je pričao i u intervjuu za Entertainment Tonight.

"Nikad nisam prišao neobičnoj ženi u svom životu. Ona je prošla pored mene, ja sam skočio i rekao: ‘Zdravo, ja sam Dik‘. Nisam znao da je upola mlađa od mene. Predivno", rekao je Dik. Kasnije je saznao da je Arlen šminkerka.

foto: Rodin Eckenroth / Getty images / Profimedia

"Imala je jednu vizit-karticu koja joj je ostala, a koju sam ja uzeo i onda sam je zaposlio", rekao je.

Dik i Arlen su u početku bili samo prijatelji, ali je to prijateljstvo nešto kasnije preraslo u ljubav. Godine im, kako kaže, nikada nisu bile problem, kao ni ljudima oko njih.

foto: Profimedia

"Bili smo prijatelji toliko dugo da kad smo rekli ljudima koje ja znam, bili su srećni zbog naše veze, a ja sam bio uplašen. Mislim, činjenica je da je velika razlika u godinama. Ali je to toliko nebitno. Mislim da kad nas vidite zajedno, ne razmišljate o tome", ispričao je, pa dodao da je "srećan što nije odrastao", aludirajući na to da je još uvek "mlad u srcu". Van Dajk smatra da su on i Arlen suđeni jedno drugom.

"Nikad nisam upoznala nekog kao što je on. Uvek je srećan i pozitivan. Uvek peva, a ja nikad ne bih pevala u javnosti. Zbog njega pevam. On me nagovorio da pevam na sceni i pevala sam ispred 1.500 ljudi po prvi put. On je jednostavno najradosnija osoba", rekla je glumčeva supruga.

Njegova karijera traje više od sedam decenija, a proslavio se početkom 60-ih godina. Od tada je osvojio šest Emija, Gremi, Tony i SAG nagradu za životno delo. Dajk je i danas aktivan u svetu glume, ali i u privatnom životu. Iako se bliži 100. godini, glumac tri dana nedeljno ide u teretanu i brine se o svom zdravlju, kako je rekao za ET.

"Često sam pokušavao da razmišljam o tome šta sam radio da sam preživio toliko dugo, ali ne mogu da shvatim. Jedina stvar je to što sam uvek vežbao. Još uvek idem u teretanu tri dana nedeljno i vežbam. I verujem da je to tajna. Većina ljudi s 98 godina nema baš volje za vežbanje i onda se ukoče. Ukočiš se, a ja se i dalje, znaš, krećem prilično dobro. Mislim da to mora da bude moja tajna jer ne pazim baš na to šta jedem i slično. Ostao sam mršav. To pomaže", otkrio je glumac.

(Kurir.rs/ L. S.)

Bonus video:

01:33 BOLESNA SAM U MOZAK, TREBA MI NEKO DA BUDE TU 24/7! Rada Manojlović otkrila: BOLUJEM OD TOGA DA VEZA BUDE BRAK ZA CEO ŽIVOT