"NE DOZVOLJAVAM SEBI DA BUDEM KUKAVICA" 39 godina mlađa devojka Lazara Ristovskog progovorila o UDAJI, evo da li želi VENČANICU

Glumac Lazar Ristovski (71) je prošle godine šokirao javnost kad je potvrdio vezu s 39 godina mlađom partnerkom Anicom Lazić. Nedugo pre nego što su započeli vezu, glumac se rastao od supruge Danice, s kojom je proveo 42. godine.

Lazar i Anica zajedno su glumili u filmu "Drim Tim", a sada i u seriji "Popadija". Prema podacima s njenih društvenih mreža, studirala je psihologiju u Italiji, tačnije, u Padovi. Završila je jednu beogradsku gimnaziju, kao i muzičku školu.

Njihova ljubav naišla je na brojne osude, a o negativnim komentarima dugo su ćutali. Ipak, Anica je ranije ove godine gostovala u emisiji "Premijera", te progovorila o potencijalnom venčanju i otkrila kakva je u ljubavi.

"Ja nisam puno maštala o venčanju kad sam bila devojčica, niti mi je danas to vrlo važno. Ja to više gledam kao formu, a meni je važnija suština. Nama ženama godi da nosimo venčanice. Ne patim za tim da se udam, važnije mi je da živim suštinu ljubavi, a to već imam, hvala Bogu", rekla je pa dodala:

"Sebi sam dala obećanje da ću u ljubavi biti hrabra, tu ne dozvoljavam da budem kukavica i uvek radim onako kako moje srce traži."

Bonus video:

00:13 Lazar Ristovski napunio 71. godinu