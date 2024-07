ZA FATALNOM PEVAČICOM SU MUŠKARCI LUDELI: Udala se za PSIHOPATU od kojeg se jedva spasla, a onda ju je DEPRESIJA potpuno uništila

Slava, i svetska popularnost nekada nisu dovoljni za sreću. Atraktivnu plavokosu pevačicu obožavali su milioni, imala enormno bogatstvo, a kada se ugase reflektori ona je bila potpuno drugačija nego na sceni.

Reč je o pevačici Ani Faltskog članici slavne švedske grupe ABBA koja je pokorila svet, a čiji se hitovi i danas rado slušaju. Međutim, Ani ovakav život nije prijao i želela je da pobegne od sveta.

Ko je Agneta Faltskog

Agneta Faltskog rođena je 5. aprila, 1950.godine, jedna od najpopolarnijih žena sedamdesetih, ostaće upamćena po dugoj, prirodno plavoj kosi, zanosnim oblinama zbog čega je od koleginice Fride, uživala mnogo veću popularnost među muškarcima, ali i ženama koje su želele da izgledaju kao ona.

Ana, pravog imena Agneta Faltskog počinje da peva u ranoj mladosti. Pohađa časove klavira, samostalno komponuje pesme i svira u lokalnoj crkvi. S 13 godina i dve prijateljice osnovala je grupu "The Cambers". Nakon napuštanja sastava Agneta postaje vokal u dens sastavu Berta Engarta. Kako je sastav postajao sve popularniji, trebalo je da odluči između posla i karijere. Izabrala je karijeru.

"Želela sam da budem slavna i na televiziji", rekla je tada Agneta i izdala svoj prvi album imena Agnetha Fältskog 1968. godine.

Na snimanju jedne muzičke emisije u TV studiju u Geteborgu upoznaje Bjorna Ulvaeusa. Dve godine kasnije njih dvoje se venčavaju, te počinju i muzičku saradnju. Brak je potrajao 9 godina i dobili su dvoje dece, ali Agneta i Bjorn se razvode tokom najplodnijeg razdoblja ABBA-e što rezultira pesmom "The Winner Takes It All". Godine 1983. nakon raspada grupe, Agneta se posvećuje solo karijeri. Objavljuje album "Can't Shake Loose". Godinama kasnije nastavlja da snima albume, ali nijedan joj nije osigurao uspeh poput onih ABBA-inih. U ilegali iz javnog života provela je čak 15 godina - od 1988. do 2003.

Depresija, gubitak roditelja i propali brak

Agneta se veoma mlada udala za Bjorna Ulveusa jednog od frontmena grupe. Nakon pobede na Evroviziji, grupa je bila sve uspešnija, a Agneta je samo želela porodicu i karijera joj je bila na drugom mestu, što se ne može reći za Bjorna koji vrlo često nije imao razumevanje za potrebe svoje partnerke.

- Ja sam sada majka i želim da budem sa svojim detetom - vrlo često je govorila suprugu u svađama, ali se sve završavalo sa novim angažmanima.

Misleći da će to popraviti situaciju, Agneta je 1977. godine rodila sina Pitera, ali je ovo još više uticalo na to da se Bjorn i Agneta razvedu. Nakon njihovog razvoda, mnogi su mislili da je ovo kraj grupe, ali je sve potrajalo još tri godine.

Iako je pokušavala da prikupi snage i s decom nastavi dalje, pa se posvetila astrologiji, jahanju konja i jogi na svom izolovanom imanju u Ekerou, Ana nije imala puno sreće. Ipak, 1990. udala se za švedskog hirurga Tomasa Sonenfelda, ali ni taj brak nije dugo trajao te su se razveli tri godine kasnije. Sledeće je godine, 1994. njena majka počinila samoubistvo tako što je skočila sa svog balkona, a Anina depresija se pogoršala naredne godine, kad je umro njen otac. Činilo se da stvari napokon idu na bolje kad je 1997. započela vezu s Gertom van der Grafom, koji je navodno bio opsednut njom još od detinjstva.

Nakon što je odlučila da okonča njihovu vezu dve godine kasnije, uočivši da njegovo ljubomorno i posesivno ponašanje ne prolazi, on nije hteo da je pusti. Pratio ju je svugde i nije joj dao da diše, pa je bila prisiljena da se obrati policiji i sudu. Oni su mu na kraju izdali zabranu prilaska i deportovan je u Holandiju 2000. godine.

Beg u samoću

Agneta je nakon što su joj se deca odselila i osamostalila, ostala da živi sama na svojoj, veoma izolovanoj farmi sa psima. Pevačica voli samoću i prema njenim rečima i rečima njenih prijatelja, najbolje funkcioniše daleko od buke grada i gužvi.

Danas kaže da je zadovoljna, a dodaje da Bjorna, koji se preselio u London, retko viđa, samo za rođendane njihove dece, ali nemaju prisan odnos. On je u braku s Lenom dobio još dvoje dece - devojčice Emu i Anu. On je 2008. priznao kako pati od demencije - ima trajne gubitke pamćenja zbog kojih ne može da se setiti brojnih uspomena iz svog života, pa tako ni najuspešnijih trenutaka iz ABBA-ine karijere.

