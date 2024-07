"ĆERKA MI JE PREPLAŠENA, NE SME NIGDE DA IDE SAMA": Glumac PEĐA DAMNJANOVIĆ otkriva šta se dešava nakon UŽASNOG NAPADA MANIJAKA

Glumac Peđa Damnjanović otkrio da je bio u policiji kako bi prijavio manijaka koji je presreo njegovu ćerku. Kako kaže, ćerka mu je veoma uplašena zbog svega što se desilo, a onda objasnio i kako je izgledala ova užasna situacija kroz koju je devojčica prošla.

"Bio sam u policiji, nemaju fotografiju, niti je on zaveden, bar to meni nisu rekli, mi smo sada dali izjavu. Ja sam dobio snimke nekog čoveka koji je pre neko veče pravio tu problem, pokazao sam fotografiju, ali kažu da nije taj, to je sasvim neka druga priča. Jedino što mi je ćerka rekla da ga možda povezuje, jer se njenim drugaricama iz škole pre par godina desila slična situacija, ali koliko je ona to u trenutku mogla da poveže, da li je uopšte to taj čovek, ne znam" počeo je Peđa izjavu za Telegraf pa nastavio:

Glumac otkrio detalje užasa kroz koji prolazi njegova ćerka foto: Printscreen

"Voleo bih da se apeluje što više, jer nije jedini slučaj. Pre dve nedelje mi je prijateljica, mojih godina, rekla da je isto neko pratio, od Ade ka Banovom brdu. Ne znam da li postoji samo jedan čovek na Banovom brdu ili ih ima na svakoj opštini, ne želimo da razmišljamo ko će da nas sačeka iza ćoška. Kada se to jutros desilo mojoj ćerki, ja sam prijavio telefonom, potom sam došao u policiju, a onda sam doveo i ćerku da i ona da iskaz. Rekli su mi da će doći policija da patrolira, ali još uvek nemam nikakve informacije", kaže glumac.

Peđa je otkrio kako se oseća ćerka posle nemilog događaja.

"Uopšte nije prijatno, ona je preplašena, sada ide kod drugarice, kuda ide svaki dan peške, upravo je ja vozim. Baš se uplašila naravno, to nije prijatna situacija ni mojoj prijateljici koja je mojih godina, kada joj se desilo da neko ide za njom, startuje je, žena je htela da uđe u dvorište, kaže posle 30 metara nije znala šta će da bude, a kamoli detetu koje ima 15 godina", rekao je glumac, pa otrkrio šta se tačno dogodilo.

" Tražio joj je broj telefona, rekao joj da je mnogo lepa, da moraju da se upoznaju, na šta je ona odgovorila da nije punoletna, a on je rekao "Jesi, jesi". Da bi pobegla, tom čoveku je rekla da je zove tata, te se okrenula i otišla i on je više nije pratio. Pozvala prvo majku i sve je ispričala, pa onda mene. Zaista apel na svakog da radi svoj posao, da se ovakve situacije što manje dešavaju ili uopšte ne dešavaju - zaključio je.

Podsetimo, ranije danas glumac je na društvenim mrežama obavestio i javnost o ovom slučaju i upozorio druge roditelje koji žive u njegovom kraju da obrate pažnju.

