OVAKO JE KLINT ISTVUD OSVOJIO 33 GODINE MLAĐU KRISTINU: Spasio je od muža koji je maltretirao, do poslednjeg dana bio je uz nju

Holivudski glumac Klint Istvud danas je saopštio tužne vesti da je njegova partnerka Kristina Sanadera preminula.

Zajedno su bili deset godina, a razlika od 33 godine nije bila prepreka za njihovu ljubav.

Klint je bio Kristinin spasitelj

Klint i Kristina zajedno su bili 10 godina foto: Roger / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Klint i Kristina su se upoznali dok je ona radila na njegovom imanju u Kaliforniji. On je bio gradonačelnik grada Karmel na moru, a godinama svoj privatni život drže podalje od očiju javnosti. Kristina čak nema profile na društvenim mrežama.

Klint je spasio Kristinu od njenog bivšeg muža koji je zlostavljao. Jednom je rekao da je ona prva žena koja nije bila sa njim zbog slave. Iako je voli, a i ona njega, neće se venčati.

"Klint u tome ne vidi smisao. On voli Kristinu, ali mu brak nije potreban", rekao je izvor blizak paru.

Glumac je dva puta bio u braku

Klint je bio veliki ženskaroš

Klint je bio oženjen dva puta. Sa glumicom Megi Džonson (93) se 1953. venčao a njihova ljubav je trajala do 1984. Međutim, prvo dete nije dobio sa njom, već sa jednom pevačicom. Do 1989. niko nije ni znao da dete postoji. Sa Megi je 1968. dobio sina Kajla, a potom i ćerku Alison 1972. godine. Klint je navodno prevario suprugu Megi sa koleginicom Sondrom Lok. Započeli su vezu dok je ona bila udata za homoseksualca. Prevario je i Sondru sa stjuardesom Džejselin Rivs, sa kojom ima dvoje dece. Od 1990. do 1994. Klint je bio u vezi sa glumicom "Titanika" Frensis Fišer (72), a drugi put je uplovio u brak sa voditeljkom Dinom Ruiz 1996. godine. Bili su u braku do 2014. Bila je 35 godina mlađa od glumca. Nepomirljive razlike bile su razlog za razvod, a Dina je tražila puno starateljstvo nad ćerkom.

