ĆERKA BREDA PITA I ANĐELINE DŽOLI ZADALA OCU NAJNIŽI UDARAC, I TO PREKO NOVINA: Sad je zvanično da se odrekla njegovog prezimena

Šajlo Džoli Pit ima plan kako da se reši očevog prezimena, prenose strani mediji, a time je samo krenula stopama svojih sestara.

Osamnaestogodišnjakinja je dala oglas u Los Angeles Times-u kako bi objavila da je pokrenula peticiju da odbaci prezime Pit. Inače, novinsko obaveštenje je standardan korak pre nego što sud odobri zavničnu promenu imena.

Ono što Šajlo zahteva jeste da se zove Šajlo Novel Džoli umesto Šajlo Novel Džoli Pit.

Kako prenosi Page Six, Šajlo je zahtev podnela na svoj 18. rođendan u maju, te time poslala poruku da ne želi nikakvu povezanost sa svojim slavnim ocem i da je u bici Anđeline i Breda očito naklonjena majci.

Kako se navodi, Šajlo je unajmila i sama platila advokata, tako da Anđelina s tim nema nikakve veze.

Ipak, izvori bliski Pitu smatraju da je upitno ko stoji iza ovog poteza, a on je veoma tužan zbog ćerkine odluke.

- Nikad nije bio srećniji nego kada mu se rodila ćerka. Uvek je hteo ćerku. Podsećanje da je izgubio svoju decu, naravno, nije lako za Breda. Voli ih i nedostaju mu, to je zaista tužno - navode izvori.

Ko je sve odustao od prezimena Pit?

Zahara, najstarija i usvojena ćerka Breda i Anđeline, predstavlja se kao Zahara Marlo Džoli, što je primećeno tokom njenog primanja u sestrinstvo Alfa Kapa Alfa.

Vivijen, Bredova biološka ćerka, odbacila je očevo prezime tokom predstavljanja projekta Autsajderi na Brodveju, gde je učestvovala kao asistentkinja svojoj majci. Tada se predstavila samo kao Vivijen Džoli.

- To je zaista uznemirujuće. Ona koristi decu kao oružje protiv Breda i sve ih je odvojila od njega. To je čitava šema: čim on pobedi na sudu, ona uzvrati nečim što ima veze s decom.

