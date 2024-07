OVO JE SIN MILICE MILŠE O ČIJEM OCU NIKAD REČ NIJE REKLA: Šest godina je bila SAMOHRANA MAJKA, a onda se desio ŽIVOTNI PREOKRET

Milica Milša (56) retko govori o svom privatnom životu, ali je poznato da ima sina Antonija Isakovića, kog je rodila na četvrtoj godini studija, kada je ostala samohrana majka.

Glumica je bila na četvrtoj godini studija kada se porodila, a prvih šest godina bila je samohrana majka. O ocu svog sina nikada javno nije rekla ni reč.

foto: Nemanja Nikolić

– Bila sam na četvrtoj godini studija kada sam se porodila i prvih šest godina, odnosno dok Žarko nije postao deo naših života, bila sam mu i otac i majka. Bilo je mnogo i lepih i teških trenutaka, kao što to obično biva u životu, ali imala sam ogromnu pomoć svojih roditelja koji su u to vreme bili "prostirka" na koju sam mogla da sručim sav teret. Reći ću vam samo podatak da se Antonije rodio 9. aprila, a ja sam krajem maja sa diplomskom predstavom igrala u Ateljeu 212. To ne bih mogla da izvedem bez ogromne podrške majke i oca – rekla je Milica 2017. godine u intervjuu za "Story".

O njegovom ocu neće ni reč da kaže

Sinu je bila i otac i majka, sve dok nije upoznala ljubav svog života - dramaturga Žarka Jokanovića, a o svom partneru iz mladosti nikad nije želela da kaže ni reč.

Prošle godine su proslavili 22. godišnjicu braka, a za svog supruga često u medijima kaže da je njena prva, jedina i prava ljubav za sva vremena. Žarko je lako prihvatio ulogu oca njenom sinu Antoniju, kojeg i dan-danas bezuslovno voli.

(Kurir.rs/ Blic/ L. S.)

