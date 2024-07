KAD JE ČULA ŠTA JE URADIO, BRIZNULA JE U PLAČ: Princ Vilijam jednim potezom DO KOSKE POVREDIO Megan Markl, a onda je stigla OSVETA

Megan Markl i princ Hari u javnosti su neretko govorili o poniženjima koja su doživeli od strane kraljevske porodice, ali neka od njih posebno su ih pogodila. U dokumentarnoj seriji o Saseksovima, princ Hari je progovorio o Meganinoj reakciji na jedno saopštenje koje je u javnost dao njegov brat, princ Vilijam.

"Najtužnije je što je došlo do raskola između mog brata i mene, tako da je on sada na strani 'Firme'. I razumem to, njegovu ulogu u njoj. To je njegovo nasleđe, tako da je deo toga implementiran u njega kao deo njegove odgovornosti da ta institucija preživi i nastavi", započeo je Hari pa dodao:

"Jednog dana izašla je priča kao deo razloga zašto smo Megan i ja sve ostavili, a pisalo je da nas Vilijam maltretira. A kad sam nakon sastanka seo u auto, rekli su mi da je izašlo zajedničko saopštenje, izdato i u bratovljevo i u moje ime, gde se odbacuje priča da nas je on oterao iz porodice. Nisam mogao da verujem. Niko me nije ni pitao za dozvolu da stavi moje ime u tu objavu", rekao je Hari.

Zatim je otkrio i kako je Megan reagovala na sve.

"Nazvao sam Megan i sve joj ispričao, a ona je briznula u plač jer su u samo četiri sata bili spremni da lažu da zaštite mog brata, a u tri godine nisu bili spremni da kažu istinu da bi zaštitili nas. Nakon toga su odlučili da iznesu sav 'prljav veš' u javnost što im je, prema nekim stručnjacima, 'pokvarilo narativ o srećnom porodičnom životu', piše Express.

Podsetimo, princ hari i Megan Markl od 2020. žive u Kaliforniji, gde odgajaju sina Arčija i ćerku Lillibet.

