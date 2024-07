MAJKA MU NA RAČUNU IMA 850 MILIONA, A ON OTIŠAO OD KUĆE I BORI SE DA PREŽIVI: Izjava sina kraljice popa napravila POMETNJU

Madonin sin Dejvid Banda, "primoran je da traga za hranom" otkako se odselio iz majčinog doma. Bandu, 18-godišnjeg muzičara, kraljica popa je usvojila s bivšim suprugom, Gajem Ričijem 2006. godine. Banda je iz Malavija, a u trenutku usvajanja imao je godinu dana.

Danas pokušava da ide majčinim stopama. Nastupao je s njom i na njenoj turneji "Celebration", koja je bila izuzetno uspešna, uprkos brojnim problemima. Iako su i druga braća i sestre dali svoj doprinos turneji, Dejvid je bio uz majku non-stop. Takođe, često je prati na društvenim događajima i uvek imaju samo lepe reči jedno za drugo.

Dejvid Banda nedavno je počeo da živi sa svojom devojkom, tri godine starijom Marijom Atuestom, za koju američki mediji pišu da je "perspektivan model". Da nema dovoljno novca za hranu, otkrio je na društvenim mrežama. A (nije to on rekao, nego njegovi pratioci) njegova mama ima više od 850 miliona dolara na računima.

U razgovoru uživo s fanovima na svom profilu na Instagramu, Banda je na pitanje kako mu je legla samostalnost odgovorio: "Volim je. Nisam sam jer je moja devojka sa mnom. Ipak, volim samostalnost. Divno je iskustvo kada vidiš da je devet uveče, gladan si i shvatiš da nemaš dovoljno love za hranu, pa kreneš u potragu za nečim. Zabavno je biti mlad".

Nije dalje obrazlagao svoje reči, pa se mnogi pitaju da li je u pitanju sarkazam i zafrkancija ili je bogata pevačica zaista ostavila sina da se snalazi kako zna i ume, te da li je njegova želja za samostalnošću rezultirala svađom.

U to je teško poverovati jer Madona uvijek i svuda na sva usta hvali svu svoju decu - od najstarije ćerke Lurdes Leon (27) koju je dobila u vezi s plesačem Karlosom Leonom i sina Roka (23) iz braka s Gajem Ričijem do usvojene dece. Osim Dejvida, to su Mersi (18) i bliznakinje Stela i Estera (11). U svakoj prilici pevačica ističe koliko je ponosna na njihove izbore i talente, kao i na njihovu podršku u teškim životnim situacijama poput njene prošlogodišnje zdravstvene krize zbog koje je morala da prekida turneju "Celebration".

Ako je suditi po njegovim profilima na društvenim mrežama, Banda svoj samostalni život finansira svirajući s prijateljima, ali i dajući časove gitare svima koji su zainteresovani za to.

U istom razgovoru u kom se žalio na glad, Dejvid je pratioce obavestio da njegova mama nije sama, ali nije otkrio identitet te osobe.

"Nije solo, ima dečka. Ali to je njen život. Ona radi šta želi", rekao je.

Madona je u maju raskinula vezu s bokserom Joshom Popperom, koja je trajala godinu dana, a ko je novi izabranik njenog srca, još se ne zna.

