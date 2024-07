ZBOG MUŽA SE ODREKLA VERE I DECE, A ON JE VARA S RIJALITI UČESNICOM: Od javne sramote više iz kuće ne sme da izađe

Kada su se u oktobru 2003. verili danski prestolonaslednik, princ Frederik i Australijanka Meri Donaldson, jedino što je znala o kraljevskim venčanjima bilo je ono Ledi Di i princa Čarlsa iz 1981. godine. Bilo je to njeno najranije sećanje vezano za neku kraljevsku porodicu. O britanskoj je Meri ponešto i znala jer ih je pratila na televiziji. Iako često devojčice maštaju o princu na belom konju, a samim tim i one postaju princeze, Meri to nije bilo ni na kraj pameti.

"Još se sećam Dajane kako hoda niz dugačak crveni tepih, a iza nje se vuče dugačak veo. Ali, ne sećam se da sam želela i sama jednog dana da postanem princeza. Uvek sam sanjala o tome da budem veterinarka", prisetila se Meri svojevremeno.

foto: Ida Marie Odgaard / AFP / Profimedia

Danskog princa upoznala je u jednom pabu u Sidneju 2000. tokom Olimpijskih igara i nije imala pojma ko je Frederik. U kafić su stigli svako sa svojim društvom, a upoznao ih je Bruno Gomez Acebo, nećak španskog kralja Huana Karlosa I. Do kraja večeri Meri i Frederik bili su toliko udubljeni u razgovor da nisu primećivali druge oko sebe.

"Naš prvi susret bio je jednostavan. Nisam imala pojma da je on danski princ. Pola sata kasnije neko mi je prišao i pitao znam li uopšte ko su ti ljudi", komentarisala je svojevremeno Meri. Tek u aprilu 2003. zvanično je objavljeno da su Meri i Frederik u vezi, što je potvrdila njegova majka, tadašnja danska kraljica Margareta. Verili su se, a potom i venčali 14. maja 2004. godine. Tom prilikom je Meri dobila dansko državljanstvo i prešla iz prezbiterijanske na luteransku veru. To je bio jedan od uslova koji je morala da ispuni kako bi postala deo danske kraljevske porodice. Pre udaje je morala da se odrekne i australijskog državljanstva, da nauči danski jezik i unapred se odrekne starateljstva nad njihovom budućom decom u slučaju da dođe do razvoda braka.

foto: Ida Marie Odgaard / AFP / Profimedia

Frederik i Meri imaju četvoro dece: princa Kristijana od Danske dobili su 2005, a dve godine kasnije i princezu Isabelu, a onda su u janaru 2011. dobili i blizance, sina i ćerku, koji sad imaju 13 godina.

Krajem prošle godine su Frederik i Meri saznali da će sesti na tron pri smrti kraljice Margarete II, Frederikove majke. Danska kraljica najavila je iznenadnu abdikaciju uživo na TV-u u novogodišnjem obraćanju. Prestola se odrekla 14. januara, tačno 52 godine otkako je postala kraljica. Njen najstariji sin Frederik preuzeo je ulogu pa je tako njegov sin Kristijan sad prvi u liniji za nasleđe.

foto: IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Inače, Meri se, otkako je postala princeza intenzivno posvetila humanitarnom radu, a mnogi tvrde kako će to činiti i češće sada kada je kraljica. Stekla je neverovatnu popularnost i Danci su jedva dočekali da postane kraljica. Tepaju joj da ima neodoljiv šarm. Ipak, osim humanitarnim radom i odevnim kombinacijama, često u zadnje vreme puni novinske stranice pričom o skandalu. Pojavile su se glasine kako Frederik vara svoju suprugu s rijaliti zvezdom.

Pojavile su se fotografije Frederika i glumice Ženoveve Kasanove (47) u Madridu u novembru prošle godine. Bili su zajedno na izložbi dela Pabla Pikasa. Spekulisalo se da je bacio oko na razvedenu Kasanovu. Ona je to negirala i rekla kako nisu u romantičnom odnosu, te nazvala to zlonamernim komentarima.

(Kurir.rs/ Story.hr/ L. S.)

Bonus video:

17:04 PRINC FILIP I PRINCEZA DANICA EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Kraljica Elizabeta bila stidljiva! Otkrili da li će pristustvovati sahrani