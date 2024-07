ZAŠTO PRINCEZI ŠARLOT NISU SMELI DA DAJU IME PO DAJANI? Vilijam želeo da oda POČAST MAJCI, ali jedna stvar ga je u tome sprečila

Princeza Šarlot je jedina ćerka princa Vilijama i Kejt Midlton, a iako se mislilo da će ime dobiti po svojoj baki Dajani, to se nije dogodilo. Pre nego što se devojčica rodila u maju 2015, obožavatelji kraljevske porodice bili su uvereni da će naslediti ime princeze Dajane.

Upravo zato, sve je iznenadilo kada je, dva dana nakon njenog rođenja, otkriveno da se zove Šarlot Elizabeta Dajana. Iako je Vilijam želeo da oda počast svojoj pokojnoj majci, koja je preminula 1997, kraljevski stručnjak otkrio je zašto je Dajana njeno srednje ime, a ne prvo, kako se očekivalo.

Kako prenosi Vanity Fair, u vreme kada je otkriveno Šarlotino puno ime, kraljevski stručnjak i bliski prijatelj pokojne Dajane, Ričard Kej, rekao je da je Dajana verovatno pravi izbor za devojčicino srednje ime.

"Da su je tako nazvali, mislim da bi to bilo užasno za dete. Došlo bi do stalnih poređenja između nje i Dajane, a Vilijamu se to ne bi svidelo. Ovo je način da oda počast majci i osigura da će Dajana uvek biti zapamćena", rekao je.

Nakon što se Šarlot rodila, bliska prijateljica princeze Dajane, Simona Simons, rekla je da bi Dajana bila oduševljena Šarlotinim imenom.

"To bi je oduševilo. Bio je to Vilijamov način da održi uspomenu na svoju majku. Ovako nikada neće biti zaboravljena", rekla je.

Takođe, srednje ime Elizabeta posveta je Vilijamovoj baki, tadašnjoj kraljici Elizabeti II, dok je ime Šarlot ženska verzija imena Čarls.

Podsetimo, Šarlot je nedavno snimljena na muškom finalu Vilmbldona u društvu majke Kejt i tetke Pipe Midlton. Devojčica je bila oduševljena kada su gledaoci na tribinama aplaudirali njenoj majci zbog hrabrosti koju pokazuje u borbi protiv karcinoma.

Odlazak na Vimbldon bio je Šarlotina velika želja, a autorka i komentatorka britanske kraljevske porodice, Ingrid Saard, istakla je da se Kejt osećala krivom i poštovala je ćerkinu želju.

"Davno je obećano da će Kejt povesti Šarlot kao specijalnu nagradu za nju. Kejt se osećala krivom jer nije mogla da provede onoliko vremena s decom koliko bi želela jer je bila iscrpljena od tretmana kojima je bila podvrgnuta. Šarlot je takođe bila tu da skrene pažnju s Kejt, koja je bila odlučna da dođe na finale Vimbldona", rekla je.

