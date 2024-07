NAKON EMOTIVNOG BRODOLOMA SA OVIM KOŠARKAŠEM, MAJA SE UDALA ZA DAČU: Bila je to LJUBAV na prvi pogled, a OVAKO GA JE STAROVALA!

odmah je znala da je on pravi

Odbojkašica Maja Ognjenović na otvaranju predstojećih Olimpijskih igara u Parizu, a koje počinju 26. jula, nosiće zastavu Srbije. Sportiskinja nije krila sreću zbog ukazane časti i još jednog zabeleženog sna u karijeri.

Maja Ognjenović foto: Nemanja Nikolić

Govoreći o snovima, čini se da ih je reprezentativna Srbije već sve ostvarila. Naime, osim niza uspeha u klupskom ali i reprezentativnom domenu, Maja je već godinama i u srećnoj ljubavi sa proslavljenim vaterpolistom Danilom Ikodinovićem.

Maja i Danilo godinama su u srećnom braku foto: Dragan Kadic

Kako su se upoznali Maja i Dača

Iako su oboje uspešni sportisti, njihova ljubavna priča zapravo nije počela na nekom od sportskih takmičenja, već na društvenim mrežama. Verovali ili ne, Maja je ta koja je "starotvala" Danila.

"On to nerado priznaje, ali ja sam njemu prišla. Pratila sam ga na Tviteru i svaka njegova objava me je zasmejavala pa sam jednog dana rešila da mu pišem, a i često smo pravili proslave i izlazili u njegovu nekadašnju kafanu. Tako je sve i krenulo. Dok ga nisam upoznala nisam verovala u ono "kliknuli smo na prvu" objasnila je svojevremeno Maja.

Jedno drugome su najveća podrška foto: Dado Đilas

Početak njihove veze privukao je veliku pažnju javnosti, em zbog toga što su oboje javne ličnosti, em zbog toga što si imali partnere iz javne sfere. Danilo je bio u braku sa pevačicom Natašom Bekvalac, a Maja vezu sa košarkašem Milošem Teodosićem. Međutim, jedno kraj drugoga su pronašli ljubav za ceo život

"Imala sam sreću da nikad nisam bila sa partnerom koji je van sporta. Kao nekadašnji profesionalac Danilo me, uz dužno poštovanje prema roditeljima, familiji i prijateljima, najbolje razume. U životu sportiste postoji mnogo uspona i padova, s jednim klubom osvajate medalje, s drugim to ide teško, tu su raskidi ugovora, promene sredine. Danilo mi je najviše pomogao da sve promene prebrodim kako treba. U karijeri sam gotovo svake godine menjala klub. Verujem da mu nije lako zbog mog stalnog odsustva, ali baš zato što je bio u mojoj koži sve to savršeno razume", iskreno je rekla Maja u intervjuu za magazin „Gloria“.

Danilo i Maja više ne skrivaju sreću foto: Instagram

Kako je dalje objasnila, to je bila ljubav na prvi pogled

"Bila je to ljubav na prvi pogled. Naravno da sam odranije znala ko je on. Vaterpolisti su dugo bili heroji naše nacije, ali sam Danila uvek posmatrala kao posebnog igrača i čoveka. Naše upoznavanje je bilo spontano i ubrzo smo shvatili da smo jedno za drugo. Kad se dvoje ljudi na istim talasnim dužinama sretnu i prepoznaju, onda sve ide lagano. Brzo smo počeli da živimo zajedno, bilo nam je jasno da smo polovina koja onom drugom nedostaje", dodala je Maja u intervjuu za ovaj magazin ne otkrivajući detalje prvog susreta.

Tajno venčanje

Maja Ognjenović foto: Miša Obradović

Bez prevelike pompe poznati sportisti zakleli su se na večnu ljubavi to simboličnog datuma. Naime, Maja i Danilo 31. decembra 20216. godine sklopili su građanski brak.

(Kurir.rs/M.J)

Bonus video:

02:18 PRVAKINJA U KARATEU TANJA PETROVIĆ ZA KURIR: Roditelji, kada upisujete decu na sport budite obazrivi! Evo šta može biti problem!