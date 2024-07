"NA STOLU JEDRŽAO REPLIKU SVOG POLNOG ORGANA OD ZLATA" Holivudska ikona otkrila MRAČNU STRANU profesije "Najbolji sam i mogu..."

Kultna britanska glumica i spisateljica Džoan Kolins, u kolumni koju je objavila za Daily Mail pre par godina je otvoreno govorila o svim gadostima Holivuda.

Džoan Kolins foto: Profimedia

Govoreći o svojim isksutvima sa raznim zvezdama, ona je otkrila i kako je upoznala Merilin Monro dok je bila tek na početku svoje karijere. Te istakla kakva je bila zaoravo.

Merlin Monro foto: Profimedia

- Isprva nisam registrovala ko je neugledna plavuša koja sedi sama za šankom. Stigla sam u Holivud tek nekoliko meseci ranije i još uvek sam tražila svoj put. Nakon nekoliko trenutaka žena se okrenula prema meni i prilično tužno rekla: ‘Hteli su da igram glavnu ulogu u ‘The Girl In The Red Velvet Swing‘, ali sam prestara.‘ Film koji je spomenula bila je moja prva glavna uloga otkako sam s 20 godina stigla u SAD. Odjednom mi je sinulo da je ta žena bledog lica legendarna Merilin Monro - ovim rečima je započela svoju kolumnu legendarna glumica.

Otkrila je da je Merilin bila izuzetno prijateljski raspoložena, te su počele da razgovaraju.

Džoan Kolins foto: Michael TRAN / AFP / Profimedia

- Nakon nekoliko martinija, upozorila me na maltretiranje u Holivudu i ‘vukove u ovom gradu‘. Odgovorila sam da sam se već navikla na njih nakon što sam provela nekoliko godina u britanskoj filmskoj industriji - ispričala je Kolins i dodala.

- Sve smo morale da trpimo to da nas tapšu po zadnjici i da nam muškarci gledaju u dekolte - rekla je tada Kolins Merilin Monro.

Seksualne iznude

Svet je grmeo o skandaloznom ponašanju reditelja Harvija Vajnstina, koji je terorisao mlade glumice i iznuđivao im je seksualne usluge.

- Moj prvi susret s kaučem za glumce bio je na audiciji za glavnu ulogu maloletnice u britanskom filmu ‘Verujem u tebe‘ iz 1952. Jedan od producenata imao je toliko neumesne komentare da sam ga izbegavala tako što sam se krila u ormaru gde smo držali kostime, uz pomoć simpatičnih ljudi koji su radili u garderobi, te bih tako čekala dok on ne bi napustio studio, a zatim bih se uputila ka autobusu ili podzemnoj železnici.

foto: Profimedia

Ali nakon trećeg takvog puta, uhvatio me i nagovorio me da prihvatim prevoz kući u njegovom blještavom Bentliju. Tokom vožnje me zgrabio za ruku i stavio je na njegov raskopčani šlic. Užasnuto sam vrisnula i istrgnula svoju ruku iz njegovog stiska. ‘Šta je bilo? Zar ne želiš ulogu?‘, podsmehnuo mi se. ‘Ne toliko‘, povikala sam, detinjasto briznuvši u plač kad sam shvatila da sam upropastila sebi šansu za ulogu.

Nikad pre nisam videla golog muškarca, a kamoli ga osetila. ‘Jesi li frigidna?‘, prosiktao je, a bio je to prvi put da me neki muškarac tako nazvao. Nažalost, ne i poslednji", ispričala je Kolins i dodala da su bogati i moćni muškarci žene smatrali igračkama, te su znali da budu vrlo okrutni - istakla je.

Tu nije bio kraj...

Džoan Kolins foto: Profimedia

Nekoliko godina kasnije, njen agent obezbedio joj je razgovor s vrlo poznatim producentom za ulogu koju je jako želela. Stigla je u njegovu kancelariju u 18 sati, a njegova sekretarica tada je upravo bila na odlasku.

"On je unutra, čeka te", pokazala je rukom prema zadnjoj sobi.

Shvatila je da je ušla u spavaću sobu, a s drugih vrata čuo se glas kako govori: "Uđi." Oprezno je ušla unutra, a on je bio tamo i ležao u kadi bez ikakve kupke koja bi prekrila njegov polni ud, kojim se igrao.

"Sedni", naredio joj je i pokazao prema ivici kade.

"Oh, dobro mi je ovde, hvala. Stajaću", odgovorila mu je Kolins, a on se na to nacerio i rekao: "Uđi, voda je u redu."

Džoan Kolins foto: Valerie Macon / AFP / Profimedia

"Oh, ne, hvala", odgovorila mu je zbunjena Kolins, koja je pokušavala da ne drhti od straha i neprijatnosti i koja se pravila da ne primećuje to što radi u kadi.

Nakon što su nekoliko minuta pročavrljali o filmu, za koji je Kolins tvrdila da je apsolutno prikladan za nju jer je lik bila Engleskinja, on se složio da bi ona bila savršena za tu ulogu, a zatim je ponovo insistirao na tome da podele kupku.

"Izvinite, moram da idem - imam sastanak sa svojim dečkom", promucala je, užasno svesna toga da sada neće dobiti tu ulogu.

"Ko je tvoj dečko?", upitao ju je.

"Oh, ne poznajete ga. On je mladi glumac, Voren Biti", odgovorila je Kolins.

"Zašto gubiš vreme s nepoznatim glumcima? Hajde, idemo večeras u ‘21‘ (klub i restoran u Njujorku). Ja sam važan čovek, možemo da se zabavimo. Usput, koliko imaš godina?", odgovorio je zvučavši pomalo iznervirano.

"Nećeš puno napredovati u ovom poslu, mala, ako ćeš se ponašati kao bahata kučka", doviknuo je za njom dok je odlazila.

Imao je zlatni penis

Džoan Kolins foto: Profimedia

Glumica se susrela sa još jednim neprijatnim iskustvom, kada je čuveni producent Deril Zanuk, nasrnuo na nju, zarobivši je uz zid.

- Prosiktao je: 'Nisi imala nikoga dok ne probaš mene, dušo. Ja sam najveći i najbolji i mogu celu noć'. Bila sam toliko šokirana da nisam mogla da smislim šta da mu odgovorim. Uspela sam da se otrgnem i otrčim nazad na set. Drago mi je što mu nisam odbrusila, jer sam kasnije čula da je jedna devojka dobila otkaz jer mu je na njegovu opasku da je najvažniji u poslu odgovorila sa: 'Dobro je što jesi, jer si visok samo 160 centimetara' - napisala je tada Kolinsova.

Ona je otkrila i da je po holivudskim kuloarima kružila priča da Zanuk na svom kancelarijskom stolu kao teg za papir drži repliku svog polnog organa i to od zlata. "To je bila istina, lično sam to videla u njegovoj kancelariji. Uf", napisala je glumica.

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

01:51 IZGLEDA KAO HOLIVUDSKA GLUMICA, A UZ TO JE I TOP KUVARICA! Evo kako izgleda PRELEPA takmičarka poznatog šou programa