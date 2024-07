DOBIJALA JE ČUDNE POZIVE, A ONDA SU JE GEPEKOVALI: Lepotica nikada nije progovorila o UŽASU koji je doživela, sve se zataškalo

Slavne zvezde koje danas uživaju popularnost i okružene su glamurom nisu oduvek imale bajkovit život. Neke od njih su prošle kroz razne traume koje su im obeležile život.

Jedna od njih je i glumica Džesika Alba koju mnogi muškarci smatraju jednom od najlepših u šoubiznisu. Naime, ona je bila kidnapovana, ali ova agonija nikada nije rasvetljena do kraja

Glumičina misteriozna otmica foto: Profimedia

Sve je počelo čudnim telefonskim pozivima

Dok je 1996. snimala svoju prvu emisiju "Flipper", Džesika je počela da prima čudne telefonske pozive. U početku je mislila da je u pitanju bezazlena šala, ali su stvari krenule da izmiču kontroli.

Glumica je kidnapovana i punih 14 sati se nije znalo gde je. Nađena je vezana u gepeku nekog automobila. Ona nikada nije javno govorila o ovoj traumi, a počinitelj je ostao anoniman.

Istraga nije pokazala previše o tome ko ju je oteo i s kojim ciljem, a slučaj je uskoro bio odbačen. Džesika Alba tada nije mogla mnogo toga da kaže o počiniocu, a od tada je uvek odbijala da govori na ovu temu, pa do danas nikada nije govorila u intervjuima o svojoj traumi.

Albu smatraju jednom od najlepših glumica na svetu foto: Profimedia

Muškarac hteo da je udari zbog provokativnog izgleda

Alba je jednom prilikom rekla da su je svi osuđivali zbog izgleda, te je jednom u crkvi doživela neprijatnost zbog toga, nakon čega se stidela svog tela.

"Sećam se da je u crkvi jedan stariji muškarac želeo da me udari, a moj svešenik je rekao da je to zbog toga što nosim provokativnu odeću, iako to nije bilo tačno. Osećala sam se krivom što sam bila poželjna suprotnom polu. Stidela sam se svog tela", priznala je lepa glumica.

(Kurir.rs/M.J)

Bonus video:

01:19 NAPUŠTA GLUMU, A IPAK OSTAJE U ŽIŽI? Iva Štrljić želi da menja profesiju - radila bi ČAK DVA javna posla? (KURIR TELEVIZIJA)