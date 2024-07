NOVAC JE BIO PRESUDAN DA SE OBNAŽI: Voditeljka se fotografisala za PLEJBOJ, a razlog je šokantan!

Milica Bursać važila je za jednu od najlepših voditelji Radio Televizije Srbije. Njene fotografije svojevremeno objavljene su i u magazinu "Plejboj", međutim, na tu odluku nije bila mnogo ponosna.

"Kada su me pozvali iz “Plejboja”, kategorički sam rekla ne. Ali taj razgovor je čuo moj suprug Joca, koji me je ubedio da se slikam! Rekao mi je da to može da bude pun pogodak za moju karijeru, da imam lepo telo koje treba pokazati u tako prestižnom časopisu. Dakle, muž me je nagovorio da se skinem i njegova podrška mi je bila izuzetno bitna. Malo kasnije pozvala sam ih i rekla da pristajem" ispričala je jednom prilikom voditeljka.

Voditeljka Milica Bursać foto: Pritnscreen/Instagram

Kako je objasnila, novac je imao presudnu ulogu jer je tako imala dodatni izvor zarade koja joj je u tom trenutku bila neophodna:

"Moram da priznam i da sam u kriminalnoj finansijskoj situaciji i svaka zarada mi je bitna. Nisam dobila neki neverovatno visok honorar, ali jeste dovoljan da budem zadovoljna i da mogu sebi da obezbedim neke stvari" ispričala je ona.

