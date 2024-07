PRVA FOTOGRAFIJA NINE SENIČAR SA SINOM: Glumica se topi od ljubavi sa mališanom u naručju, a svi govore o njegovom MOĆNOM IMENU

Voditeljka i glumica Nina Seničar porodila se sredinom jula i donela na svet dečaka kojem su dali ime Noa Grej Elis.

Nina je sada na svom Instagramu podelila prvu fotografiju sa svojim sinom, dok ga drži u naručju.

Prva nedelja sa Noom - napisala je Nina u opisu objave, dok se ispod nizale čestitke, ali i komplimenti na račun njenog izgleda samo nekoliko dana nakon porođaja.

Poreklo imena Noa

Inače, ime Noa potiče iz hebrejskog jezika i najpoznatije je kao biblijsko ime, ali se pominje i u „Kuranu“, jer se tako zvao jedan od islamskih proroka. Ovo ime dugo su dobijali samo dečaci, dok su u Izraelu roditelji tako nazivali i svoje novorođene devojčice.

Smatra se da je značenje imena Noa višestruko i označava spasitelja, osobu koja će utešiti druge, kao i smirenu i stabilnu osobu koja svima oko sebe donosi pozitivne promene i preokrete.

Ninu je glumac odmah osvojio foto: AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ljubavna priča

Glumica se pre dve godine udala za svog izabranika - glumca Džeja Elisa sa kojim već ima ćerku Noru Grej. Par se zabavljao sedam godina, a sve je počelo slučajnim susretom u baru u Los Anđelesu.

- Ja sam njega zvala na večeru, odvela sam ga na večeru i ja sam je i platila. Imala sam neku drugu ideju kako će se to razviti, ali se nije tako razvilo. Iz razloga što je on imao neku potpuno drugu ideju u glavi. Ako njega pitaš on će reći da kada me je video, rekao je sebi da će da me oženi. Kao što sam rekla ja sam imala totalno drugu ideju u glavi. Mislila sam da će to biti nešto kraćeg roka, a ispostavilo se da će to biti čovek mog života - rekla je glumica gostujući na Kurir televiziji.

(Kurir.rs/Alo/M.J)