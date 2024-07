KAŽU "EVO, BAKA DOŠLA PO TEBE" Naša glumica rodila dete u 43. godini, ćerku ODGAJA SAMA, a njen bivši uživa u ljubavi sa PEVAČICOM

Glumica Danijela Vranješ ostvarila se u ulozi majke u 43. godini. Pre nego što je i saznala da je trudna ova umetnica je prekinula vezu sa svojim partnerom Igorom Maleševićem.

foto: Printscreen

Od tada glumica živi sa ćerkom Emom kao samohrana majka, a otkrila je koliko joj je teško da se bori sa osudama okoline u konzervativnom društvu.

Trudnica u petoj deceniji

Kako je otkrila trudnoća je došla iznenada i nikada nije verovala da će postati majka, ali joj je vest o dolasku Eme bila kao blagoslov. Trudnoća u petoj deceniji se desila prirodnim putem, a otkrila je po čemu se sve razlikovala.

- Osećala sam da mogu i prirodno da se porodim, ali je lekar, koji je vodio moju trudnoću insistirao na tome da to bude carskim rezom. Sada mi je malo krivo što i to nisam uspela da izguram. Ležala na izdvojenom odeljenju za visokorizične trudnoće i meni je bilo jako dosadno tamo.

foto: Printscreen

Prirodnim putem sam začela dete, nije mi čak ni pritisak skočio. Prvu hipertenzionu krizu sam imala kada je Ema napunila 5 godina. Mene je trudnoća izlečila i u duhovnom smislu. Sa stomakom u osmom mesecu sam išla na premijeru, snimala sam film u trudnoći - rekla je glumica Danijela Vranješ gostujući na televiziji Prva.

Iako se sve desilo iznenada i bilo je daleko od onoga što je planirala, majčinstvo ju je umnogome promenilo i pokazalo joj novi put.

- Ja sam neko ko obožava da bude mama, to mi je došlo tačno onda kada mi je trebalo, ja se nikada ne umorim od toga što sam mama. Kada neko strašno želi da bude roditelj, to mu stvarno treba omogućiti. Deci je potreban roditelj koji želi to da bude. Najmanje je tu važno koliko imamo novca i koliko smo mladi. Treba bodriti ljude koji to žele - kaže glumica.

"Evo baka je došla po dete"

foto: Damir Dervišagić

Sa druge strane borila se sa velikim pritiskom okoline, budući da je u dete rodila u ne tako tipičnim godinama. Iako je prošla kroz različite vrste diskriminacije, dala je sve od sebe da se ne obazire na pritisak.

- Nisam to osetila u smislu neke diskriminacije. Ni posle oporavka. Ja sam žena sa strašno jakom voljom. Ključna stvar kada ste roditelji morate da imate jaku volju. Umor nije opcija. Ja i dan-danas ne osećam koliko imam godina, a ni ljudi me tako ne percipiraju. Međutim, slušala sam priče žena koja to jesu imale. Dešava se često da im kažu: "Evo baka je došla po tebe", a nije baka, nego mama. Diskriminacija po godinama jako je prisutna kod nas - kaže Vranješ.

Mnoge trudnice su opčinjene starim verovanjima o tome koliko će im se život promenit, ali Danijela otkriva da se ništa od toga nije ostvarilo.

- Govorili su mi da neću moći da se vratim na devojačku liniju, da će mi ostati veliki stomak, da mi dete neće biti zdravo. Ima bapska priča da će se dete roditi sa slabijim imunitetom, eno je sva je kao jabuka. Ništa mi se nije desilo što su mi prognozirali - kaže Danijela.

Inspiracija

foto: Damir Dervišagić

Zbog velikih predrasuda mnoge mame se kriju u svojoj kući sa decom, a Danijela je kako je otkrila bila velika inspiracija za mnoge mame da izađu u prakić bez obzira na to koliko godina imaju.

- Neke starije mame čak nisu želele zbog toga da odlaze u parkić, pa sam ih ja hrabrila. To je velika trauma. Moramo mi lično, kada već odlučiš da rodiš u tim godinama, da snosimo veliku odgovornost - kaže Vranješ i dodaje.

- Nakon porođaja sretala sam žene kojima je moja lepa energija i pozitivan stav ulio energiju. Dobro je da se o tome objektivno govori. Veoma je individualno i važno je da se shvati da to nije kod svakog isto.

O bivšem partneru

Iako se rastala od partnera, o njemu je uvek govorila sa ounim poštovanjem. Nakon kraha romanse, on je sreću našao kraj pevačice.

- Shvatila sam da želim dete, samo sam se mirila sa činjenicom da se to nikada neće desiti. Zaljubila sam se u njega, ali desile su se neke stvari koje su mi jasno ukazale da on nije partner sa kojim mogu da ostvarim normalnu vezu.

foto: Instagram screenshot

Kada sam saznala da sam trudna, mi već nismo bili zajedno. Kao buduća majka sve sam učinila da vezi dam šansu, da budemo mama i tata i da zajedno dočekamo dete. Posle izvesnog vremena definitivno smo se rastali. Samo smo potvrdili da ne možemo da budemo par. Ali to nije pokolebalo moju želju da postanem mama, i to najbolja mama na svetu", ispričala je tada u emisiji "Potkast snaga uma" i dodala:

- Ne dozvoljavam da se u mom prisustvu loše priča o Eminom ocu. Želim da ljudi vide ono što je najbolje i što treba da bude uzor. Nemamo mi ništa od kopanja po prošlosti, niti dete ima nešto od toga.

Podržavam, naravno, viđanje sa ocem i uvek sam se borila da to bude zdravo, u okvirima onoga što je dobro za dete. Imamo mi probleme i različite poglede na hiljadu stvari, ali nikada ne bih branila detetu da viđa oca. Znam koliko je meni moj tata značio. Rano sam ga izgubila, imala sam dvadeset godina kada je preminuo - ispričala je Danijela.

foto: Instagram/vranjesd

Inače, Igoru je srodnu dušu nakon njihovog rastanka pronašao pored pevačice Dunje Vujadinović, sa kojom je dobio dete.

(Kurir.rs/I.M.)