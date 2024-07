GOLE GRUDI PREKRILA MAČKAMA: Glumica u nikad vrelijem izdanju napravila ŽURKU U KREVETU, samo u donjem vešu se UVIJA I MJAUČE

Glumica Hale Beri proslavila je juče dve decenije od premijere filma "Žena mačka" izazovnim kadrovima u krevetu.

Umetnica je objavila niz fotografija na svom Instagram profilu. Na sebi nije imala ništa osim dve mačke, kojima je pokrila grudi, minijaturne gaćice i masku za oči.

foto: Printscreen/Instagram

Hale je uspela da podseti svoje fanove na vrele scene koje je imala u filmu koji joj je doneo veliku slavu, a ovo ostvarenje važi za jedno od najgorih koje je slavna glumica snimila.

Iako ima 57 godina, Hale Beri izgleda nikad bolje. U krevetu je napravila pravu žurku, te se neprestano uvijala.

- Prošlo je 20 godina otkako sam imala čast da oživim ovaj kultni lik - napisala je u utorak na Instagramu uz simpatični mjauk te dodala.

- Uvek će mi biti pri srcu i zauvek ću biti Patience Phillips, odnosno Catwoman - dodala je Hale, podsećajući na ulogu "žene mačke".

Film je bio pravi fijasko

foto: Printscreen/Instagram

Nedavno je priznala za Dejli mejl da mrzi reakciju koju je film dobio. Film je snimljen sa budžetom od 100 miliona dolara, a zaradio je 82,4 miliona dolara na blagajnama i prikupio mnoštvo negativnih kritika.

- S obzirom na to da sam crnkinja, navikla sam da nosim negativnost na leđima, da se borim, da budem riba koja pliva uzvodno. Navikla sam da prkosim stereotipima i tražim izlaz iz ničega.

Malo lošeg publiciteta o filmu? Nije mi se dopalo, ali nije moglo da zaustavi moj svet ili da me spreči da radim ono što volim. Mrzela sam što mi je sve to nametnuto i što je to, do danas, neuspeh. Znam da mogu da ga nosim. I dalje imam karijeru 20 godina kasnije. To je samo deo moje priče - rekla je glumica.

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

01:51 IZGLEDA KAO HOLIVUDSKA GLUMICA, A UZ TO JE I TOP KUVARICA! Evo kako izgleda PRELEPA takmičarka poznatog šou programa