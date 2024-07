"DOJILA SAM SVOG BRATA" Kao dete završila u zloglasnoj SEKTI, živela u ugovorenom braku UZ BIZARNE RITUALE: Ubedili su me da...

Dizajnerka Džulija Hart iza sebe ima neverovatnu životnu priču. Kako je otkrila dojila je svog 23 godine mlađeg brata, živela je u ugovorenom braku od 19 godine, a pojedini detalji su zgrozili sve.

Džulija je gostujući u podkastu "Not Skinny but Not Fat" Amande Hirš otvoreno govorila o svom odrastanju.

U sekti

Još od detinjstva je bila članica ultra-ortodoksne jevrrejske verske zajednice Haredi u Njujorku, koja se protivi modernim praksama i vrednostima. Sve do 42. godine povinovala se strogim pravilima, a onda je napustila zajednicu.

Zvezda "My Unorthodox Lif" uporedila je svoj nekadašnji život sa praksom "dojilja" koja je iščezla u 20. veka, a pod kojom se podrazumevalo angažovanje žene da doji tuđe dete.

Dojila je brata

Naime, ona ima 23 godine mlađeg brata Šloma, koji je samo nekoliko meseci mlađi od njene ćerke Batševe.

- Želiš li da čuješ nešto ludo? Dojila sam svog brata! Moja majka mi je rekla: "Već dojiš svoju ćerku, uzmu i njega- i tako sam na kraju dojila brata i ćerku. E, to je ludo - rekla je Džulija Hart (52).

Kada ju je autorka podkasta pitala kada je počela da preispituje svoje stavove, rekla je da je dugo "živela u tišini".

- Ubedili su me da sam "pogrešna", jer se nisam uklapala sa sistemom - objasnila je i dodala da je presudan utiacj na nju imala ćerka koja je biseksualna:

- Kada je ona počela da preispituje sebe, shvatila sam da nisam jedina, da nije greška u meni, već u sistemu.

Ugovoreni brak

Iako se čini da je praksa ugovorenih braka odavno iščezla. Džulija je otkrila da je 19 godina bila u braku sa "tužnim čovekom" Josefom Hendlerom, u ugovorenom braku. Iz tog braka ima dvoje dece - sinove Šloma (28) i Arona (16).

Bivšeg muža je opisala i kao ljubaznog muškarca i znatno bolju osobu od njenog drugog bivšeg muža za koga se udala 2020. godine.

- Muškarac za kog sam bila prisiljena da se udam je mnogo bolji čovek od onoga koga sam ja odabrala, zamislite to - istakla je.

