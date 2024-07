VOLI MOJU DECU, MUŽA, PSA I PRIJATELJE: Anđelka u teškim trenucima uvek ima jednu osobu, isplivale i privatne slike (VIDEO)

Glumica Anastasija Anja Mandić juče je proslavila rođendan, a tim povodom nežne reči uputile su joj brojne kolege, među kojima je bila i Anđelka Stević Žugić, publici poznata i pod prezimenom Prpić.

Dve glumice veže čvrsto prijateljstvo, te se često mogu videti zajedno u javnosti poslednjih godina. Anđelka je ovim povodom napravila kolažni snimak načinjen od njihovih fotografija i poslala poruku.

- Ona me voli. Ona me čuva. Ona me vodi na more. Ona voli moju decu, muža, psa i moje prijatelje. Ona je najbolja mama. Ona je tu. Uvek. Ona zna da je obožavam. Ona je moj Kumašin. Srećan mi kumin rođendan - napisala je Anđelka.

Drugarice

Dugogodišnje prijateljstvo počelo je na snimanju hit serije "Andrija i Anđelka" koja se emitovala od 2015. do 2016. godine. Poslednji u nizu zajedničkih poduhvata bilo je na snimanju serije "Azbuka našeg života".

U seriji "Azbuka našeg života" foto: Contrast Studios

- Ja sam stekla godinama, naravno, prijatelje i u poslu. Anđelka je, mogu da kažem, ušla u moj život, kada smo radile seriju “Andrija i Anđelka”. I od tada, shvatile smo da nas vezuje uzajamno poštovanje, podrška i ljubav. Ja sam njoj igrala kumu u seriji.

Tako da je naše kumstvo tako nastalo, a u život se prelilo prijateljstvo. Dakle, mi se nismo registrovale kao kume, ali smo suštinski veoma povezane. Kao i moj uzak krug prijateljica i ona je jedna od mojih najvećih podrški, kako profesionalna, tako i privatna - rekla je Anja jednom prilikom o svojoj drugarici Anđelki.

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

01:22 Anđelka Prpić u nekoliko rečenica pokazala koliko je skromna, ALI I ŠTA RADI KADA JOJ PRIĐU LJUDI