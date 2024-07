DŽON SNOU POKAZAO TRBUŠNJAKE: Zvezda Igre prestola skinuo majicu, a MIŠIĆI na njemu samo pucaju "Izgleda kao Apolon" (FOTO)

Holivudski glumac Kit Harington oduševio je korisnike društvrenih mreža kada je nakon predstave pokazao svoje zanosno telo. Slavnog zavodnika domaća publika je zavolela kao Džon Snoua u popularnoj seriji "Igra prestola".

Glumac je trebao da dobije injekciju, odnosno intravensku terapiju, a reditelj predstave Džeremi O. Haris uhvatio ga je bez majice. i podelio video na Instagramu.

Apolon bez majice

KIT HARINGTON I HAVE NO WORDS pic.twitter.com/CbFJfZP80Q — 💭 (@haringtonthinkr) July 23, 2024

Prema rečima pomenutog reditelja, glumac nije ni slutio da će njegova fotografija bez majice završiti na Instagramu. A vrlo brzo je postala pravi hit.

- Kit će me ubiti zbog ovoga. Podelite ovu fotografiju, i oprostiće mi - dodao je reditelj.

Fanovi Kita Haringtona su odmah primetili fotografiju i počeli da je dele po internetu, posebno na Ks, nekadašnjem Tviteru.

- Nemam reči! – napisao je jedan obožavatelj koji je podelio fotografiju, mnogi su tkaođe podelili fotografiju uz komentare da nikad nije izgledao bolje.

"Izgleda božanstveno", "On je najbolji frajer među glumcima".

Rehabilitacija

Ovo je jedna od retkih prilika da možemo da ga vidimo na mrežama, budući da nema nalog ni an jednoj od pomenutih.

Podsećamo, Kit je početkom godina govorio o rehabilitaciji zbog preteranog konzumiranja alkohola. Takođe, govorio je i o psihičkim poremećajima te priznao da ima poremećaj pažnje.

foto: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ispričao je kako je za svoju dijagnozu saznao dok je bio na klinici u koju je otišao posle četiri godine bezuspešnih pokušaja da se otrezni.

Borba sa alkoholom

Glumac je takođe priznao da su njegovu bitku sa mentalnim zdravljem umnogome otežali fanovi "Igre prestola" koji su u njemu videli lik Džona Snoua.

foto: Profimedia

- Ljudi bi me tretirali kao karakter. Ali nikad se u životu nisam tako osećao. I to je dovelo do nekih psihičkih smetnji - priznao je glumac. Podsetimo, Harington je oženjen koleginicom iz „Igre prestola” Rouz Lesli, a par ima dvoje dece, sina rođenog 2021. godine i ćerku rođenu u februaru 2023. godine.

(Kurir.rs/I.M.)