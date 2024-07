PRINC HARI OBELODANIO GLAVNI RAZLOG OTUĐENJA OD MONARHIJE: "Sve što kažem o svojoj porodici rezultira bujicom zlostavljanja"

Kontroverzni član britanske kraljevske porodice, princ Hari, otkrio je u novom intervjuu koji potez je bio presudan da on danas ne priča sa svojom porodicom.

Vojvoda od Saseksa smatra da su pravne bitke s britanskim tabloidima dovele do pogoršanja njegovih odnosa s institucijom poznatom kao "Firma", organizacijom koja podržava monarhiju.

Takođe je istakao da je nespremnost njegove porodice da se suoči s tabloidima dodatno pogoršala situaciju.

"Mislim da je to svakako centralni deo razdora," rekao je princ Hari i dodao:

"Ali na to pitanje je teško odgovoriti, jer sve što kažem o svojoj porodici rezultira bujicom zlostavljanja od strane štampe."

Najnoviji dokumentarni film, koji će izazvati kolaps, fokusira se zapravo na skandal, iz 2011. godine, kada je Hariju hakovan telefon.

"Jasno sam rekao da je to nešto što mora da se uradi, i da bi bilo lepo da to uradimo kao porodica. Kao neko ko je bio tu da služi ljudima i ko je imao javnu ulogu, mislim da su to stvari koje treba da radimo za opšte dobro. Ja ovo radim iz svojih ličnih razloga," istakao je Hari.

"Mislim da je sve što se odigralo pokazalo ljudima šta je istina," nastavio je Hari dodajući da ga je nedostatak ikakve akcije njegove porodice obeshrabrio.

"Ja ću svoju misiju nastaviti, ali da, ona jeste doprinela raskolu," zaključio je.

Hari odbio poziv za kraljevsko venčanje

Princ Hari pozvan je nedavno na britansko venčanje godine, između Hjua Grosvenora, vojvode od Vestminstera i Olivije Henson, u katedrali u Česteru u severnoj Engleskoj.

Obe strane prepoznale su izazove njegovog prisustva, te je odlučeno da Hari ne prisutvuje istom i odbio je poziv jer je princ Vilijam bio "voditelj" tog venčanja.

