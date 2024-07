"SVAKI DAN JE MENJAO ŽENE, BILA JE TA JELENA..." Udovica Olivera Dragojevića progovorila o pokojnom suprugu: "Izdržavala sam ga"

Vesna Dragojević, udovica Olivera Dragojevića, progovorila je o pokojnom pevaču i iznela detalje iz bračnog života, ali i njegovim aferama gostujući u Gulijanovoj večernjoj emisiji Radio Dalmacije. Vesna i Oliver su bili u braku 44 godine, a nakon njegove smrti, ona je ostala sama.

Afere

foto: Printscreen

Prisećajući se bračnog života otkrila je da je Oliver ženskaroš koji je menjao žene svaki dan.

- Bila je jedna Jelena, znam je. Svaki dan je menjao te žene. Imao ju je ispod ruke, i pratio me. I to je trajalo desetak dana. I jednog dana je sedeo u gradskoj kafani sam. Smeje se i kaže: "Sinjorina, ti si mi nešto poznata!" A ja mu kažem: "Znaš me, jer si mi iza leđa već deset dana" - prisetila se Vesna.

Počeci

foto: Printscreen

Prisećajući se dalje, Vesna je govorila i o njihovim počecima. Pre nego su se venčali, živeli su razdvojeni. Ona je bila u Dubrovniku, a on u Splitu. Budući da nisu imali novca da žive zajedno, Vesna je podnela teret i plaćala račune.

- Izdržavala sam ga. Moji roditelji su preuzeli na sebe da urede stan... Kada smo se venčali, nas jedanaestoro je živelo u istom stanu osam godina! Ujutru bi svi pobegli, ostajale bi samo svekrva i ja. Ona je tada imala godina kao ja sada, a meni se činilo da je bila toliko stara. Imale smo odličan odnos, svi su se čudili tome - rekla je Vesna.

Porodica

foto: Beta Milan Šabić, Beta Denis Cerić

Kruna ljubavi Vesne i Olivera su trojica sinova - Dino, Damir i Davor. Najstariji Dino rodio se 1975, a i danas se prepričava kako je Vesna u porodilište išla autobusom jer je Oliver bio odsutan.

- To je velika tegoba za ženu. Ne znam predstavlja li joj olakšanje to što je suprug pokraj nje. Ne znam. Bolje ju je videti kada nije onako sva nervozna, slomljena. Tu sliku onda pamtiš - ispričao je jednom prilikom Oliver.

sinovi Olivera Dragojevića foto: Danijela Vujsić

Dve godine kasnije par je dobio još dva sina, blizance Damira i Davora, a zajedno imaju sedmoro unučadi od kojih se petero rodilo još za Oliverova života.

(Kurir.rs/I.M.)