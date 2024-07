VERENIK TAMARE KALINIĆ JE UTICAJAN I BOGAT, A OVO NIKADA NE SKIDA SA SEBE: Svi govore o jednom detalju na njegovim NOGAMA

Jedna od najuticajnijih srpskih modnih blogerki Tamara Kalinić verila se u Italiji sa markantnim Filipom Testom. Ovaj uticajni par veoma privlači pažnju javnosti, posebno sada kada su u jeku priprema za venčanje.

Kako je Tamara uvek glavna zvezda svih bitnijih modnih događaja, sada je prvi put ukao pražnju javnosti njen budući suprug i to zbog obuće. Ovaj italijanski menadžer i preduzetnik, poznat je po radu sa velikim modnim brendovima kao što su “Off-White” i “Balmain”. Važi za jednu od najuticajnijih ličnosti u industriji, a iza sebe ima ogromno iskustvo i važne projekte. Filipo je takođe poznat po svojoj ulozi direktora luksuznog brenda The Attico.

Tamara i Filipo foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Oni koji verno prate novosti u životu popularnog para primetili su jednu veoma zanimljivu stvar. Naime, Filipo se gotovo ne odvaja od svojih čizama koje nosi u svim mogućim prilikama i godišnjim dobima. Reč je o paru obuće od prevrnute kože kojima upotpunjuje svaki svoj autfit.

Ovaj komad obuće imao i dana kada je zaprosio Tamaru u Italiji, te mu očigledno ove čizme donose sreću.

Ovako je Tamara govorila o Filipu

Tamara Kalinic foto: Hanna Putylina / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Meni često partner kaže: "Ti si najbolja stvar koja mi se desila u životu". Meni to toliko stavi osmeh na lice. Samo ta jedna rečenica u poruci, meni to toliko znači", iskreno je ispričala Tamara, otkrivši koliko Filipo uživa u Srbiji.

"On mnogo voli Srbiju. To je meni toliko značajno. Imati partnera stranca koji neće, ne dopada mu se... On je bio toliko tužan što ne može sad da dođe dok sam ja tu. Ti izlasci, on ne razume našu muziku, ali kada vidi tu emociju, kaže da vidi koliko sam srećna sa svojim prijateljima", ispričala je Novosađanka svojevremeno u emisiji "Balkanskom ulicom".

