"U INAT LJUDIMA, UPRKOS SVEMU" 39 godina mlađa devojka Lazara Ristovskog pokazala kako provode vreme KAD SU SAMI: "Ljubav i sreća"

Anica Lazić i Lazar Ristovski redovno javno pokazuju koliko uživaju u ljubavi, a sad je na Instagram profilu glumice osvanula njihova nova fotografija na kojoj oboje imaju širok osmeh.

Glumica je objavila privatnu fotografiju sa svojim 39 godina starijim izabranikom pokazavši kako provode vreme kad su sami, te da uživaju u netaknutoj prirodi i izazvala gomilu reakcija.

Ona je u opis fotografije dodala samo emotikon srca, a komentari ispod objave su se nizali.

"Ljubav, sreća. Blistate oboje", "Ljubav i sreća su pokretači života", "Samo uživajte", "U inat ljudima, uprkos svemu", samo su neki od komentara ispod objave.

Anica: "Ne dozvoljavam sebi da u ljubavi budem kukavica"

Lazar i Anica zajedno su glumili u filmu "Drim Tim", a sada i u seriji "Popadija". Prema podacima s njenih društvenih mreža, studirala je psihologiju u Italiji, tačnije, u Padovi. Završila je jednu beogradsku gimnaziju, kao i muzičku školu.

Njihova ljubav naišla je na brojne osude, a o negativnim komentarima dugo su ćutali. Ipak, Anica je ranije ove godine gostovala u emisiji "Premijera", te progovorila o potencijalnom venčanju i otkrila kakva je u ljubavi.

"Ja nisam puno maštala o venčanju kad sam bila devojčica, niti mi je danas to vrlo važno. Ja to više gledam kao formu, a meni je važnija suština. Nama ženama godi da nosimo venčanice. Ne patim za tim da se udam, važnije mi je da živim suštinu ljubavi, a to već imam, hvala Bogu", rekla je pa dodala:

"Sebi sam dala obećanje da ću u ljubavi biti hrabra, tu ne dozvoljavam da budem kukavica i uvek radim onako kako moje srce traži."

