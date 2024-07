STIŽE HLADNA OSVETA POSLE GODINA ĆUTANJA: Žena kojoj je Tom Kruz UNIŠTIO ŽIVOT sprema se da zada glumcu NISKE UDARCE

Holivudski glumci Kejti Holms (45) i Tom Kruz (62) bili su jedan od omiljenih holivudskih parova za čiji se brak verovalo da nikada neće dočekati kraj. Međutim, 2012. godine Kejti je podnela zahtev za razvod nakon šest godina braka.

Dugo se spekulisalo o mogućim razlozima njihovog razvoda, dok je jednom prilikom Kejti rekla da je veliki razlog bila i Tomova privrženost Sajentološkoj crkvi i njihovim uverenjima. Ipak, detalje su zadržali za sebe, sve do sada. Kako piše The Mirror, Kejti će u intervjuu s Oprom Vinfri otkriti svoju stranu priče u pogledu njihovog burnog razvoda.

Tom Kruz i Kejti Holms foto: Profimedia

Bilo bi zanimljivo i pomalo tužno videti Kejti kako sedi pored Opre i govori o propalom odnosu s Tomom koji je 2005. sedeo na istom mestu, govoreći Opri koliko je zaljubljen u danas svoju bivšu suprugu.

Nedugo nakon što se njena ćerka odrekla očevog prezimena...

Kejtina želja da ispriča svoju stranu priče dolazi nakon što se Suri Kruz odrekla očevog prezimena i tako postala Suri Noel. Opšte je poznata stvar da Suri i njen otac Tom Kruz imaju jako loš odnos, netipičan za odnos oca i ćerke.

Kejti Holms i Suri Kruz foto: Fernando Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nije to ništa neobično s obzirom na to da je Kejti pre nego što je Suri napunila 18 godina imala potpuno starateljstvo nad njom i njih dve su živele same, bez previše kontakta s Tomom, koji je plaćao alimentaciju u iznosu od 400.000 dolara godišnje do njenog punoletstva.

Izvori kažu da je Kejti bila preplavljena neverovatnim ponudama da podeli svoju priču nakon Surinog 18. rođendana. Govoreći za Heat World, jedan izvor je rekao: "Sada kada Suri može direktno da razgovara sa svojim ocem, sve se promenilo za Kejti. Iako je još uvek uznemirena zbog pomisli na intervju jer postoje stvari o kojima još uvek ne može u potpunosti da priča, čak ni privatno."

Suri Kruz foto: Said Elatab / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Tom ju je uništio!

Sigurno je da Kejti ne bi nedostajalo stvari o kojima bi mogla da priča u intervjuu. Osim njene šestogodišnje veze s glumcem Džejmijem Foksom, izvori kažu da se nikada nije sasvim oporavila od braka s Tomom.

"Tom je igrao veliku ulogu u pogledu njenog samopoštovanja, njene sposobnosti da veruje muškarcima, ali i sebi. Ne bismo preterali ako bismo rekli da bi radije bila slobodna nego završila s drugim muškarcem koji je poput Toma", tvrdi izvor.

Tom Kruz foto: GEORGE ROGERS / Sipa Press / Profimedia

Poslednji muškarac u nizu s kojim su povezivali kejti je Bobi Vuten, ali su se razišli u decembru 2022. nakon osam meseci. Kako tvrde oni koji su upoznati sa situacijom, navodno je razlog njihovog raskida bila njena ćerka za koju izvor tvrdi da je njen prioritet.

"Kejti nije potpuno zatvorena po pitanju ljubavi. Volela bi da upozna pravu osobu, ali je postavila veliki zid."

