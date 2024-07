PORODILA SE MARIJA MANDIĆ: Influenserka koja je izgubila bebu u 9. mesecu, sada saopštila PRELEPE VESTI!

Poznata srpska influenserka Marija Mandić se porodila, a na svom Instagram stpriju je podelila najlepše vesti.

Naime, ona je na "stori" objavila fotografiju sa bebom iz porodilišta. Marija je prošle godine doživela pakao kada je u 9. mesecu trudnoće izgubila bebu.

Porodila se Marija Mandić foto: Instagram/marijamandic58

- U katastrofalnom sam stanju, teško je pa je teško. Sada ću ispričati sve što imam, što se povlačenja sa društvenih mreža sama ću o tome odlučivati, nemojte to da komentarišete. Hoću da kažem trudnicama da se ne plaše, da ne slušaju tuđe priče. Ja sam imala zakazano CTG 13. a 15. mi je bio termin porođaja. 12. sam bila u selu, sve je bilo dobro, beba se mnogo pomerala i tu noć je bilo sve okej. Ujutru sam došla na CTG, a beba se taj dan nije pomerala, nisu mogli da je nađu. Dali su mi slatko, misleći da se beba sakrila ali se tada ništa nije desilo - rekla je Marija u videu objavljenom na TikToku i nastavila:

Marija Mandić foto: Printskrin/Instagram

- Brzo su me odveli kod doktora koji mi je rekao nemam lepe vesti. Verujte mi u tom trenutku ništa mi nije bilo jasno, osećala sam se kao u nekom filmu, počela sam da plačem. Ja sam Mikiju rekla da dođe, reč nisam mogla da kažem od plakanja. Celu moju trudnoću je sve bilo u redu, i sa plodovom vodom. Pretpostavili su da je pupčana vrpca jer nema šta drugo. To je bilo oko 12 popodne, u pola 1 sam dobila prvu tabletu za otvaranje. Posle sam dobila i drugu, posle nekog vremena su mi krenuli bolovi, međutim oko 11,12 krenuli su jači bolovi. Koliko god da mi je teško, još teže mi je da dobijam pitanja 'Šta se desilo sa bebom, jesi li se porodila'.Uglavnom ukoliko niste shvatili, beba je već umrla u meni, nije bila živa".- Ja sam od te drame imala nizak pritisak, oko pola sedam sam se porodila. Najteže mi je bilo to što da beba neće plakati, a sve okolo bebe plaču, pupčana vrpca jeste bila obmotana dva puta oko vrata i jednom oko tela, međutim ne nešto previše, jer to nije razlog. Zvanični razlog ne znamo, ići će na obdukciju. Opet želim da napomenem svim trudnicama, nemojte da se plašite. Naravno da sam želela da ga vidim, beba je prelepa, imao je dugu crnu kosu, izgledao je kao plišana igračka koja spava. Nažalost nije bilo suđeno, iako ste svi ispratili moju trudnoću. Život ide dalje, mora da ide dalje, mlada sam - ispričala je Marija.

