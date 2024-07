OVAKO JE HRABRA MARIJA GOVORILA NAKON GUBITKA BEBE U 9. MESECU: Poruka koja je rasplakala Srbiju, ali i pružila utehu svim ženama

Tiktokerka Marija Mandić objavila je srećne vesti da se ostvarila kao majka. Ova poznata dama početkom prošle godine rasplakala je javnost kada je tik pred porođaj saopštila da je izgubila bebu.

Ona je o ovom bolu javno govorila kako bi pružila podršku drugim budućim majkama koje prolaze kroz iste ili slične situacije. Ona je tada na društvenim mrežama napisala dirljivu poruku koja nikoga nije ostavila ravnodušnim

Marija Mandić emotivnom porukom objavila je vesti o gubitku bebe foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

"Anđele mali, od početka je sve bilo previše dobro da bi bilo istinito. Mali nemirko je ipak odlučio da je za neki bolji svet. Za početak svakome bih poželela trudnoću kakvu sam ja imala, pa čak i porođaj. Koliko god sam se trudila sve vreme mi je ovo bio najveći strah i samo sam se molila da si dobro. Da li je to instikt ili ne znam šta, ali danima sam osećala neki unutrašnji nemir i ubeđivala sebe da umišljam, ali nisam nažalost", napisala je ona i nastavila:

"Samo par sati nas je delilo od najveće sreće. Iznenadio si nas letos, nismo to tada planirali, a onda si postao centar sveta. Desio si se u pravom trenutku i učinio me boljom, smirenijom, pre svega zrelijom i pokazao kako umem da volim. Toliko smo se svi radovali i samo odbrojavali dane. Šalila sam se da mozes da se zoveš i Milorad junior, da mi ništa nije bitno samo što pre da se rodiš. Lagala bih kada bih rekla da mi trenutno 'ko zna zašto je to dobro' nije samo uteha. Kažu mi da Bog uzima sebi anđele, a ja ceo život verujem da me upravo oni čuvaju. Ti si od sada moj najveći čuvar lepi moj dečko (nije što si moj, ali si najlepša beba koju sam videla). Uvek sam se divila ženama koje prolaze kroz ovo i mislila ja nikad ne bih mogla, ali zapravo sve smo mi jake i možemo sve da podnesemo. Vole te tvoji bućiji i hvala ti što si ulepšao ovih 9 meseci, a mi se vidimo jednog dana", napisala je tada Marija.

