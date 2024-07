"ZNAO JE KAKO DA UPRAVLJA NAMA" Nikol Kidman posle godina ćutanja progovorila o Tomu Kruzu i potvrdila ono što su SVI MISLILI

Nikol Kidman i Tom Kruz u braku su proveli 11 godina, a konačno su se rastali 2001. godine. Uprkos tome što nisu zajedno već 21 godinu i oboje su imali nove supružnike, Nikol se često susreće s pitanjima o njihovom braku. Sada je povodom 25. godišnjice filma "Širom zatvorenih očiju" progovorila o bivšem suprugu i odgovorila na pitanje da li je reditelj Stenli Kjubrik uzimao inspiraciju iz njhovog braka.

"Pretpostavljam da ga je zaintrigirao. Imao je ideje koje su ga zanimale, postavljao bi puno pitanja, ali imao je jak osećaj za priču koju je pričao. Sećam se da je rekao da su ljubavni trouglovi teška stvar. Morate biti oprezni kada ste u trouglu jer jedna osoba može da se oseća okupiranom. Međutim, on je bio svestan i znao je da upravlja nama", rekla je za Los Angeles Times pa dodala:

"U toj jednačini ima nešto i u tome što si žena. A Stenli je voleo žene. Imao je drugačiji odnos s Tomom. Bliže su sarađivali na njegovom liku."

Nikol i Tom važili su za jedan od najomiljenijih holivudskih parova, a 1992. godine upoznali su princezu Dajanu, s kojom su se odmah sprijateljili. Iste godine usvojili su prvu ćerku, Isabelu Džejn, a 1995. godine usvojili su sina Konora. Oboje su jako zaštitnički nastrojeni prema svojoj deci i nikada ih nisu eksponirali u javnosti.

Slavni glumac zatražio je razvod od Nikol, što je i njoj bilo iznenađenje. Ipak, postoje i priče koje tvrde da je Nikol pobegla od supruga koji je već tada jako zaglibio u kontroveznu sajentologiju, veru koja ima vrlo bizarno učenje.

Godinu nakon razvoda, glumica je u razgovoru za Vanity Fair izjavila: "Ludo sam se zaljubila. I kako to obično biva kad si zaljubljen, svi moji životni planovi pali su u zaborav. 'Zaboravi. To je to', pomislila sam. Bila sam opčinjena. Jako sam htela da imam dete s njim. Nije me ni bilo briga hoćemo li se venčati".

Nikol danas nema nikakav kontakt s usvojenom decom, a ćerka Isabela je nije ni pozvala na venčanje u oktobru 2015. godine. Tom, koji je venčanje platio, bio je pozvan, ali je odlučio da ne dođe jer je Isabela želela da se sve odigra u tajnosti.

"Venčanje je održano po sajentološkoj ceremoniji. Nikol nije bila tamo. Nije ni znala da joj se ćerka udaje", rekao je tad izvor za New York Post.

