RODILA MU JE MRTVO DETE, A DVE GODINE KASNIJE NOSIO JE NJEN SANDUK: Slavni glumac ima sve, ali ga celog života prati PROKLETSTVO

Glumac Kijanu Rivs navikao je da se bori sa smrću na ekranu i u filmovima. Likovi koje je glumio postali su gotovo kultni, a Rivs je glumio u filmskim klasicima kao što su "Brzina", "Matrix", "John Wick"... No, dok u tim filmovima neprestano beži tragičnoj sudbini, u privatnom životu zadesila ga je tragedija koju, čini se, nije mogao da izbegne.

Rivs, koji je nedavno posetio Srbiju, definitivno se smatra jednim od najskromnijih glumaca u Holivudu današnjice, ali i jednim od onih s najvećim srcem. Međutim, ovaj 59-godišnjak je kroz decenije doživeo porazan gubitak mnogih voljenih osoba, a kako je nedavno otkrio, smrt mu je uvek na umu.

"Sve vreme razmišljam o smrti", rekao je za BBC News u intervjuu promovišu svoju novu naučno-fantastičnu priču "The Book of Somewhere Else".

Najstrašniji gubitak Kijana Rivsa

1999. bila je godina najvećeg Rivsovog filmskog hita – Matrixa – ali i godina njegovog najvećeg gubitka.

Njegova devojka Dženifer Sajm bila je u osmom mesecu trudnoće kada je rodila njihovu ćerku, bebu koju su nazvali Ejva. Ejva se rodila mrtva.

Dženifer i Kijanu bili su u vezi oko godinu dana, ali su navodno bili ludo zaljubljeni jedno u drugo. Međutim, njihov odnos nije mogao da izdrži dubinu te tragedije. Raskinuli su nakon nekoliko nedelja, ali su ostali bliski.

Dve godine kasnije Dženifer je poginula u saobraćajnoj nesreći.

Godine 2001, nakon zabave u kući Merlina Mensona, udarila je u nekoliko parkiranih automobila, izletela iz svog automobila i zadobila smrtonosne povrede glave. Imala je 28 godina. Kijanu je bio jedan od muškaraca koji su nosili kovčeg s njenim telom na sahrani.

O njenoj smrti tada je malo govorio, a pet godina kasnije u intervjuu za magazin Parade otkrio je da nakon toga više nikada nije bio isti.

"Tuga menja oblik, ali nikad ne prestaje. Ljudi se zavaravaju da mogu da se nose s tim i govore: 'Gotovo je, dobro sam'. To je greška", rekao je glumac.

Tada je imao 41 godinu i rekao je da se nada da će jednog dana imati svoju porodicu, samo je trebalo vremena.

Međutim, svoje dete nikada nije imao, barem da publika zna. Svoj ljubavni život skrivao je od javnosti, sve dok 2019. nije predstavio svoju novu devojku, do tada dugogodišnju prijateljicu Aleksandru Grant, s kojom je i danas u srećnoj vezi.

