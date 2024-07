"STARENJE JE PRIVILEGIJA, SA 50 SE OSEĆAM JOŠ BOLJE" Goca Tržan o jubilarnom rođendanu, svojim željama, godišnjici BRAKA i životu

Tek što je proslavila dva intimna praznika, 8. jula jubilarni 50. rođendan, a potom i treću godišnjicu crkvenog sklapanja braka sa suprugom Radomirom Novakovićem, pevačica Goca Tržan prepustila se svim čarima leta.

Kako je odavno sebi organizovala život da joj njegov intimni i poslovni deo razdvaja tanka linija, sve više uživa u svakodnevici u kojoj je jednako i pevačica, voditeljka, majka i supruga.

Čini se da ste srećni, nemate problem s godinama?

- Do pre samo nekoliko decenija ljudski vek je prosečno trajao 50 godina. Napuniti 50, a osećati se dobro, biti zdrav, imati porodicu i posao, biti zadovoljan svojim životom, to ne može da donese nezadovoljstvo. Mnoge žene imaju problem sa starenjem, ali ja mislim da je starenje privilegija. Osećam se još bolje i sigurnije, sposobnije...

Ne plašite se ni prolaznosti?

- Čovek mora da bude svestan da je prolazan. Ako uzmemo u obzir da smo u odnosu na planetu manji od zrna peska, ne vidim razlog zašto bih razmišljala o tome. Ako je se plašite, onda gledajte da iza sebe ostavljate trag kog se neće sramiti vaša porodica. Kako stare i osećaju da im se približava kraj, ljudi sve više grabe za materijalnim, da nešto obezbede. A kad odeš na neku sahranu, niko ne pominje koliko je zaradio i stanova ostavio iza sebe onaj koga ispraćaju, nego njegove gestove i neke lepe priče. Volela bih da me se ljudi sećaju po tome.

Plašite li se nečega?

- Čovek koji se plaši svega i ne veruje ni u šta ne vodi smislen i kvalitetan život. Bolje da se preda. Narod kaže: "U strahu su velike oči." Tačno, u strahu praviš mnogo gluposti, loših procena. Mnogo lepih i kvalitetnih ljudi prođe pored tebe, a ti si previše uplašen da bi ih uočio. U strahu se osećaš stalno napadnuto, ne želim tako da živim. Loše stvari se događaju, ali ipak nije sve ni crno ni belo. Moraš da budeš spreman na to da nemaš nikakvu garanciju u životu i da onoliko koliko veruješ u ljubav, ljude i sebe - toliko će ti biti dobro.

Koje su najbolje godine za ženu?

- Svake su najbolje. Možda sam u dvadesetim u biološkom smislu bila jača, i tek sada shvatam šta znači rečenica: "Šta bih dao za mladost." Lepota često ide uz nepromišljenost i treba tako da bude, a iskustvo uz ozbiljnost i prihvatanje stvarnosti. Sve su godine prave i dobre za ženu, samo i mi žene, ali i muškarci treba da budemo svesni da se telo menja. Ljudi u našim godinama bi trebalo malo osvešćenije da gledaju na starenje.

Ipak, zrelost donosi i spokoj.

- Posmatram svoje prijateljice koje su u šezdesetim koliko se raduju svakom danu. Meni je lepo jer imam sadržajan život. Sreća je vrlo diskutabilna stvar, promenljiva i zapravo izuzetno retka. Sreća je kao kad na polimetru pojačaš zadovoljstvo na maksimum. A to ne može da traje non-stop. Zato treba da radimo na sadržaju, jer nam on daje bogatstvo, oplemenjuje nas i daje smisao životu. Treba da radimo na sebi, da treniramo, da vodimo računa o zdravlju, da čitamo... Nemam nameru da se penzionišem. Ne vidim zašto bih. Sve dok budem mogla da radim, radiću jer mi rad daje važan sadržaj životu.

Mislite na pevanje?

- Moj primarni posao je da budem Goca Tržan. Nisam ja već odavno samo pevačica. A kad dođem kući, onda sam mama i žena.

Je li to što ste postali i voditeljka stvar vaše energije ili sticaj okolnosti?

- Uvek sam bila više od pevačice i zabavljačice. Sada sam to konkretizovala kroz svoju emisiju, u kojoj pričam o čemu ja hoću na način na koji ja hoću. Moja gostovanja na televizijama su uvek izazivala pažnju i dizala gledanost jer sam uvek imala svoje mišljenje, koje je često bilo i kontroverzno. E sad ja imam svoju emisiju koju vodim kako hoću i jednako učestvujem sa svojim gostima u njoj.

Uvek ste bili iskreni s novinarima, a sada vam se i sagovornici otvaraju. Smatrate li da se u životu sve vraća?

- Uvek sam želela da ih prikažem kako ih ja vidim, a imam i tu lepu, a prilično retku osobinu da u ljudima vidim najbolje. I odatle dolaze ti lepi i otvoreni intervjui. Znam kako sam bila stavljana pred groteskna pitanja i to nisam želela da radim ljudima koji su puno uložili u svoje karijere. Ali treba mi njihovo mišljenje. Dužnost svake javne ličnosti nije samo da bude lepa i da objasni koji proizvod treba da se koristi, mnogi mogu da pomognu gledaocima tako što će da ispričaju kako su prebrodili neke teške životne situacije. A želim da oni shvate da smo svi isti, da se i javne ličnosti susreću sa istim izazovima, tugom, bolom, zadovoljstvom i srećom...

Ovog jula niste slavili samo intimni jubilej već i treću godišnjicu crkvenog venčanja.

- Nama datum nije važan, već sam čin. Raša i ja smo se venčali 12. septembra 2015, a u crkvi pre tri godine. Sad u šali kažemo da nam je to bilo važno da bismo okupili prijatelje, napravili žurku i održali govore. Evo baš posle mog 50. rođendana doneli smo odluku da ćemo svake godine, a možda i češće, da pravimo jednu vrhunsku žurku s prijateljima.

Verujete li u brak ili je i on stvar sreće?

- Život je prekratak i previše dragocen da bismo ga živeli u strahu pitajući se da li imamo sreće i treba li da verujemo u nešto. Moji roditelji su 52 godine u braku. Nemam nijedan razlog da ne verujem u brak iako sam prošla kroz jedan koji se završio ne baš slavno. Ne želim da živim život u kom nikome ne verujem.

Shvatate li možda tek danas značaj reči koje vam je majka govorila kad ih ponavljate vašoj Leni?

- Najsmešnije mi je kad mi ćerka, dok joj nešto objašnjavam, kaže da izgovaram iste rečenice kao baba! A ja kažem da će i njoj tako reći njeno dete (smeh). To je sve krug, samo treba da naučimo da od svojih roditelja prenosimo kvalitetne stvari, da ne upadamo u zamku.

Ima li prostora da sa ćerkom vodite i drugarske razgovore?

- Nas dve možemo o svemu da razgovaramo, ali postoji granica, jer nismo drugarice. Kad uđeš u drugarsku zonu, onda ti je važno da li se svom detetu sviđaš, a moj posao je da je vaspitavam, da je naučim da stvori toleranciju na frustraciju, da postoji i odgovor - ne, da mora da oseti i bes i tugu i ljutnju i sve ostale emocije koje podrazumeva život. Ne želim da se mom detetu sviđam, moje dete mora da me poštuje. A poštovanje se stiče tako što imamo odnos roditelj-dete.

Da li je Raša tolerantniji u njenom vaspitavanju?

- Oboma nam nije stalo do toga da naše dete nas lajkuje, već da nas poštuje. Nemamo potrebu da joj objašnjavamo koliko se za nju žrtvujemo. Ako to stalno naglašavaš detetu, stvaraš mu pritisak, osećaj griže savesti i niže vrednosti. Želimo da Lena, šta god da uradi, dođe kod nas da nam se poveri i pita za savet.

Idete li već odvojeno na odmor?

- Lena je prvi put ove godine otišla na more bez nas, u Budvu s drugaricama. Radila je malo na letnjem raspustu i skupljala pare za to. Došao je i taj trenutak, mada i dalje zna da pita kad ćemo zajedno na more jer zna da se s mamom i Rašom najbolje jede i putuje (smeh)...

Radite li ili putujete i vas dvoje ovog leta?

- Radim puno, pevam i kao Goca Tržan i kao Goca i Tap 011, što je super, ali idemo i na odmor. Lepo smo sve izbalansirali.

