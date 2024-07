ČIM MU JE BRAT UMRO, ZAVEO MU ŽENU, PA NAPRAVIO DETE STRIPTIZETI: Obeležila ga JEZIVA TRAGEDIJA, ceo život se bori sa ZAVISNOSTIMA

Sin američkog predsednika Džoa Bajdena, Hanter Bajden, nakon niza skandala pronašao je mir u slikarstvu. Takođe je investitor u hedž fond, rizični kapital i fondove privatnog kapitala, dok je ranije radio kao lobista, bankar, službenik javne uprave i registrovani advokat.

Život mu je obeležio rani gubitak majke, a svojim ljubavnim avanturama nekoliko puta je šokirao javnost.

foto: AP Andrew Harnik

Bajden ga je dobio u prvom braku s Nejlijom Hanter, koja je s njihovom mlađom ćerkom poginula u saobraćajnoj nesreći 18. decembra 1972. godine. Zajedno sa svojim starijim bratom, koji se zvao Bo, bio je teško povređen. Godinama kasnije, otkrio je kako je ova nesreća i gubitak najvažnije ženske osobe na njega ostavila veliku traumu, a s nekim posledicama ne uspeva da se nosi ni danas.

Hanter i Bo kasnije su ohrabrili svog oca da se ponovo venča, a Džil Džejkobs im je 1977. postala maćeha. Pohađao je katoličku srednju školu Akademije Arčmir u Klejmontu, a zatim je diplomirao na Univerzitetu Džordžtaun 1992. Nakon što je godinu dana pohađao Pravni centar Univerziteta Džordžtaun, prebacio se na Pravni fakultet Jejl i diplomirao 1996. godine.

Otpušten je iz rezervnog sastava američke mornarice nedugo nakon dolaska, i to zbog neuspelog testa na droge. Bio je u Upravi Bursima Holdingsa, jednog od najvećih privatnih proizvođača prirodnog gasa u Ukrajini, od 2014. do isteka njegovog mandata u aprilu 2019. U prvim mesecima 2019. on i njegov otac bili su predmet optužbi za korupciju, koje su pokrenuli tadašnji američki predsednik Donald Tramp i njegovi saveznici.

Hanter je koosnivač Rosemont Seneca Partnera, a od 2020. počinje da predstavlja umetnička dela kao slikar. Nakon završetka studija služio je kao isusovski volonter u crkvi u Portlandu, Oregon, gde je upoznao advokaticu Ketlin Bule, svoju prvu suprugu, s kojom se venčao 1993. godine.

U braku su dobili sina Finegana i ćerke Mejsli i Naomi, kojoj je dao ime po svojoj pokojnoj sestri. Međutim, njihova ljubav propala je nakon više od dve decenije zajedničkog života, a zvanično su se razveli 2017. godine. I pre nego što se zvanično rastao od Ketlin, Hanter je započeo romansu s Hali Bajden, udovicom njegovog brata Beoa, koji je 2015. preminuo od tumora na mozgu.

Kako prenose američki mediji, to su odobrili njegov otac Džo i maćeha Džil. U vezi su bili tri godine, a iako se šuškalo o svatovima, svoju romansu prekinuli su 2019. godine. Hanter se i pre borio sa zavisnošću od alkohola i drogama, a 2015. bio je u centru skandala kada se njegova mejl adresa pojavila na listi klijenata stranice za vanbračne veze Ešli Medison.

foto: Ouzounova / Shutterstock / Splash / Profimedia

Peto dete dobio je van braka sa striptizezom Landen Aleksis Roberts. Kako prenose strani mediji, ona je u maju 2019. podnela tužbu za utvrđivanje očinstva. Godinu dana kasnije potvrđeno je da je Hanter otac, ali nije poznato koliki je novčani iznos morao da joj isplati. Godine 2019. oženio se južnoafričkom rediteljkom Melisom Koen, a sina Boa dobili su godinu dana kasnije.

Čitavog života borio se sa zavisnošću od opijata i alkohola, a sve je detaljno opisao u svojim memoarima "Lepe stvari". Veruje da njegova zavisnost može da se poveže s traumom saobraćajne nesreće iz 1972, u kojoj su poginule njegova majka i sestra.

Tokom poslednje dve decenije je nekoliko puta bio na odvikavanju, s dugim periodima trezvenosti. Nakon smrti brata Boa njegova zavisnost je eskalirala, a tvrdi da je "pušio krek svakih 15 minuta". Nakon intervencije 2019. godine uspeo je da se odupre kandžama droge.

(Kurir.rs/ Stil/ L. S.)