ŽIVOTNU LJUBAV IZGUBILA JE ZBOG NEIZLEČIVE BOLESTI: Bivši joj napravio PAKAO, kada se ponadala sreći usledila je BOLNA DIJAGNOZA

Sandra Bulok danas je jedna od omiljenih holivudskih glumica, a mnogima i omiljena zvezda komedija. U početku njena karijera nije imala veliki uzlet, međutim, sve se promenilo nakon glavne uloge u filmu "Brzina" gde je delila kadar sa kolegom Kijanu Rivsom. Od te 1994. godine sve se promenilo.

Tajna ljubav

Sandra Bulok postala je zvezda nakon filma Brzina

Dosta se pričalo i o njenom odnosu sa Rivsom, da bi jednom prilikom priznala da se tokom snimanja u njega i zaljubila. Ispričala je i da mu to nikada nije priznala, misleći da kod njega nema nikakve šanse. Ipak, kada je ova informacija u emisiji uživo preneta Rivsu, odgovorom su svi ostali u šoku:

"Nisam znao da je bila zaljubljena u mene. Ona očigledno nije znala da sam ja zapravo bio zaljubljen u nju. Ali, tada smo radili. Mislim, bilo je lepo tada ići na posao. Hemija sa filma je izgleda bila stvarna. Ona je jedna divna osoba i glumica...", rekao je.

Film koji su zajedno snimili je doživeo ogromnu popularnost i ubrzo je snimljen i drugi deo. Sandra je, na iznenađenje mnogih, nedavno istakla da se ove uloge stidi.

Kijanu Rivs u filmu Brzina foto: Profimedia

"Uvek mi je bilo neprijatno što sam se pojavila u Brzini 2. I danas me je sramota. Bila sam jasna. Zaplet nema smisla. Brod polako ide ka ostrvu", rekla je ona.

"Drago mi je da ste uživali, ali volela bih da nisam radila na tom filmu. Osim vas, ne poznajem nijednog obožavaoca tog filma", uzvratila je ona.

Posvećena humanitarnom radu i deci koju je usvojila

Pored uspešne karijere na velikom platnu, Sandra je poznata i po svojoj humanitarnoj aktivnosti. Aktivno učestvuje u različitim dobrotvornim organizacijama i često donira novac za pomoć ljudima pogođenim prirodnim katastrofama.

Sandra Bulok usvojila je dvoje dece foto: Profimedia

Sandra Bulok je takođe posvećena majka. Usvojila je dvoje dece, sina Luisa i ćerku Lejlu, i često ističe koliko joj je majčinstvo važno.

Brak završen skandalom, drugi tragičnim gubitkom

Privatni život Sandre Bulok je često bio predmet interesovanja medija, posebno njen ljubavni život i lične tragedije koje su je ispratile. Sandra je bila u nekoliko zapaženih veza, ali njen brak sa motociklistom i televizijskim voditeljem Džesijem Džejmsom bio je najviše u centru pažnje.

Venčali su se 2005. godine, ali brak je završio skandalom 2010. godine kada su u javnost izašle informacije o Džesijevim brojnim neverstvima. To je dovelo do otkazivanja evropske turneje Sandrinog filma 'The Blind Side'. Džejms se tada javno suočio s istinom i izvinio glumici.

Ljubav prekinuta tragedijom foto: FameFlynet / Backgrid USA / Profimedia

Sandrino srce osvojio je Brajan, međutim, njihovu ljubav prekinula je tragedija.

Glumica Sandra Bulok ispoštovala je poslednju želju svog pokojnog partnera Brajana Rendala pet meseci nakon njegove smrti.

Naime, Brajan je želeo da se nakon smrti njegov pepeo prospe u reku u Vajomingu. Na dan kada je trebao da bude njegov 58. rođendan, glumica je prosula njegove ostatke u reku Snejk River. “Srećan rođendan, Braj. Sendi te je dovela do reke, baš kao što je obećala", napisala je Sandrina sestra Džesin Bulok-Prado uz kratki video.

Rendal je umro u avgustu 2023. nakon trogodišnje borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS), progresivnom neurodegenerativnom bolešću koja utiče na nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini koje kontrolišu voljne pokrete mišića. Lek za ALS još nije pronađen, a ne postoji ni delotvoran tretman koji bi zaustavio njegovo napredovanje.

