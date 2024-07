DOK SE BORILA SA BOLEŠĆU, PRIJATELJICA JOJ JE OTELA MUŽA: Ali joj je ona servirala SUROVU OSVETU i udala se za njenog bivšeg

Pevačica Šanaja Tvejn je pre nekoliko meseci proslavila 57. rođendan, a sada su je paparaci uhvatili sa suprugom Frederikom Tibodom kako sleće na aerodrom JFK u Njujorku, nakon što su na dugom putovanju proslavili 12. godišnjicu braka.

Naime, Šanaja i Frederik venčali su se 2011. godine i od tada su u srećnom braku, ali su oboje mnogo propatili pre nego što su zaslužili zajedničku sreću.

foto: TOPSTAR / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Podsetimo se da život Šanaje Tvejn nije bio lak i popločan samo uspehom – bilo je i bolesti, razdvajanja, teških trenutaka egzistencijalne krize i siromaštva, ali se sve to, srećom, zaboravlja jer pevačica u 6. deceniji života jednostavno blista. Postigla je sve što je želela, a nedaće u njenom životu učinile su je jačom nego ikada.

Kao što znamo, Šanaja je devedesetih godina prošlog veka postala seks simbol i jedna od najpopularnijih pevačica na svetu, a na scenu se probila svojom jedinstvenom kombinacijom rok i kantri američke muzike. Iako je do tada taj muzički žanr bio rezervisan za muške izvođače, odlučila je da postane poznata i uspešna od tinejdžerskih dana – i uspela je.

Tako je Šanaja postala najprodavaniji muzičar kantri muzike u istoriji, sa preko 100 miliona prodatih albuma. I iako je danas multimilionerka, pevačica nije uvek bila bogata, lepa i poznata. Upravo suprotno. Mnogi su je smatrali "ružnim pačetom", a odrasla je u nefunkcionalnoj porodici. Njeni roditelji su se razveli kada je imala dve godine, a njena majka se tada ponovo udala, dajući Šanaji prezime svog očuha koji ju je zlostavljao. Porodica je jedva sastavljala kraj s krajem. Roditelji su radili za niske, mizerne plate, a preživljavali su uz pomoć socijalne pomoći.

Alkohol i siromaštvo obeležili su njeno detinjstvo, a vrlo rano je shvatila da će za sve u životu morati da se izbori sama. I odmalena je znala da će to učiniti upravo kroz muziku.

Naime, mala Šanaja je počela da peva kao osmogodišnjakinja, i to za novac. Nastupala je u klubovima kako bi prikupila novac za račune. Kada je napunila 13 godina, dobila je poziv da učestvuje u TV emisiji, a nakon toga se pridružila lokalnom bendu. Sve to vreme trpela je uvrede na račun svog izgleda, jer je imala krive zube, ali se ipak nije stidela da stane na scenu i oduševi sve svojim glasom.

Prekretnica u njenom životu bila je upoznavanje sa svojim prvim mužem, Mutom, ili Robertom Džonom Langeom. Kada je slučajno upoznala južnoafričkog rok producenta, on joj je ponudio ugovor sa svojom producentskom kućom. S obzirom da je reč o čoveku koji ima genijalno oko za talenat, jer je radio sa divama poput Selin Dion, sve do Lejdi Gage, Šanaji je sa njim upala kašika u med, ili je bar tako ona u početku mislila.

Mora se priznati da je pod producentskom palicom svog supruga snimala izuzetno dobro prodavane albume i snimila svoje najpoznatije hit singlove, ali ju je on na kraju koštao mnogo suza.

Šanaja i Muti upoznali su se 1993. godine, a nakon samo šest meseci zabavljanja, venčali su se. Šanaja je već imala karijeru u usponu i bila je priznata kantri pevačica, ali njen muž je odlučio da je pretvori u međunarodnu zvezdu. Zajedno su snimili dva albuma "The Woman in Me" (1995) i "Come On Over" (1997), koji su postali izuzetno popularni i slušani širom sveta. Može se reći da je zahvaljujući ovim albumima Šanaja popularizovala kantri muziku među ljubiteljima popa i roka i stekla svoj legendarni status.

Taman kada je sve u životu pevačice izgledalo idilično u njen život je ušetala Mari-Anne Tebo, koja je u početku radila za Šanaju i Mata kao asistentkinja, da bi na kraju postala pevačičina najbolja drugarica. Mari-An je postala kao član porodice, a onda se preko noći ispostavilo da je zabila nož u leđa Šanaji - preotela joj je supruga!

Da stvar bude gora, 'Kraljica kantrija' se istovremeno lečila od lajmske bolesti, koju je dobila od krpelja. Izgubila je glas i izuzetno se plašila da više nikada neće moći da peva, a baš tada, kada je bila najkrhkija, raspao se i njen brak.

Mari-En i Mut su imali aferu koja je trajala mesecima, a Šanaja je sve to vreme živela u potpunom 'mraku'. U početku nije htela da se pomiri sa izdajom, ali je kasnije, u svojim memoarima iz 2011. godine, objavila mejlove koje joj je Mari-En slala tokom njenih tajnih putovanja sa Mutom, tokom kojih je bila njegova ljubavnica. Pevačica je teškom mukom prebrodila razvod.

„To je bio kraj mnogih aspekata mog života. Trebalo mi je dosta vremena da ponovo budem spremna da pišem i snimam nove pesme," rekla je kasnije Šanaja.

Inače, Šanaja je sa Matom dobila i sina o kome je kao slobodna žena morala da brine u najgorim trenucima svog života. Mut i Mari-En su se razveli od svojih supružnika i odlučili da se presele pre nego kasnije, a Šanaja je rekla da bi volela da nikada nije srela svoju bivšu najbolju prijateljicu.

Ali iako je isprva mislila da se nikada neće oporaviti od bolnog udarca koji joj je zadao bivši muž, Šanaja se na kraju relativno brzo ponovo zaljubila i pronašla sreću koja traje do danas.

Na iznenađenje mnogih, počela je da provodi mnogo vremena sa bivšim mužem svoje bivše prijateljice, otimačice muža Mari-En, Frederikom Tiboom. Tešeći jedno drugo, zaljubili su se. Tako su shvatili da ih je ljubavni brodolom zbližio i dao im zajedničku veru u bolje sutra. Venčali su se u Portoriku 2011. godine i srećni su i dan danas.

(Kurir.rs/Wanted/J.M.)

