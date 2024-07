GLUMICA JE PLANIRALA SOPSTVENO UBISTVO: "Nalazila sam se u mračnom periodu, nisam želela da neko oseća kako me je izneverio"

Holivudska zvezda Anđelina Džoli (49) priznala je kako je kao mlada prolazila kroz težak period te da je još pre nekoliko godina pokušala da angažuje plaćenog ubicu.

Anđelina iza sebe ima težak period foto: Profimedia

"Ovo će zvučati ludo, ali jednom sam pokušala da unajmim nekog da me ubije", rekla je glumica i dodala kako je imala suicidalne misli koje je pokušala okončati uz pomoć osobe koju bi platila da obavi 'prljav posao', piše Dejli Mejl.

Glumica je imala samo 26 godina kada je prolazila kroz ovo krizno razdoblje. Kako dalje objašnjava, svesna je kako bi to uticalo na njenu porodicu ali je umesto samoubistva želela da deluje kao da je neko drugi njoj oduzeo život i niko se ne bi osećao da ju je izneverio.

Glumica kaže da joj je krivo što nije mlada izgubila život foto: Profimedia

"Bila sam itekako svesna da bi se toliko ljudi oko mene, poput moje majke, osećalo kao da nisu dali ili učinili dovoljno. Dakle, moje rešenje za to bilo je da mi neko drugi oduzme život, kao u pljački, i tada bi to bilo ubistvo i niko se ne bi osećao da me je izneverio" ispričala je glumica i ostavila javnost u šoku

Kada je pronašla osobu koja bi to mogla učiniti, on joj je tražio da još jednom razmisli o odluci. Kasnije je otkrila da je prebrodila svoje 'mračno' razdoblje te da je srećna što nije umrla mlada.

(Kurir.rs/M.J)

Bonus video:

01:15 DA LI ZNATE PRAVO IME EVE RAS? Ovo je jedva stalo u ličnu kartu, a JEDNO OD PREZIMENA JOJ JE VAGNER! Glumica otkrila sve detalje