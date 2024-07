OVO NE RAZUMEJU ONI KOJI NISU ISKUSILI PRAVU LJUBAV: 39 godina mlađa devojka Lazara Ristovskog pokazala INTIMNE PORUKE koje dobija

Anica Lazić svoju sreću pronašla je kraj glumca i reditelja Lazara Ristovskog. Iako je posredi njih razlika od 39 godina, ovaj par uživa u svojoj ljubavi, a trenutno su na letovanju u luksuznom rizortu.

Pokazala intimne poruke koje dobija

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Mlada Anica neretko objavljuje fotografije iz privatne arhive sa glumcem, a podelila je na mrežama i delić poruka i kompilmenata kojima je zasuta.

- Prelepi i mnogo jaki, i mentalno i svakako, podrška za vas! - pisalo je poruci koju je Anica podelila na svom Instgarm profilu, zahvalila se pa nastavila niz.

foto: Printskrin/Instagram

- Kao neko ko je u braku sa 42 godine starijim muškarcem, potpuno te razumem i šaljem podršku u svakom smislu, ljubav je ljubav! - glasila je druga poruka, na koju je Anica napisala:

foto: Printskrin/Instagram

- Ova poruka me je posebno raznežila. Želim vam svaku sreću!

Takođe, Anica je podelial još jednu poruku, koju je porkomentarisala kao jednu od najlepših tog dana.

foto: Printskrin/Instagram

- Prave ljubavi zrače, to znamo mi koji ih živimo. Oni koji ne razumeju, nažalost, ne razumeju jer nisu osetili i ne treba ih kriviti. Vi ostanite inspiracija, sve najbolje!

Anica: "Ne dozvoljavam sebi da u ljubavi budem kukavica"

foto: Printscreen/Instagram

Lazar i Anica zajedno su glumili u filmu "Drim Tim", a sada i u seriji "Popadija". Prema podacima s njenih društvenih mreža, studirala je psihologiju u Italiji, tačnije, u Padovi. Završila je jednu beogradsku gimnaziju, kao i muzičku školu.

foto: Damir Dervišagić

Njihova ljubav naišla je na brojne osude, a o negativnim komentarima dugo su ćutali. Ipak, Anica je ranije ove godine gostovala u emisiji "Premijera", te progovorila o potencijalnom venčanju i otkrila kakva je u ljubavi.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Ja nisam puno maštala o venčanju kad sam bila devojčica, niti mi je danas to vrlo važno. Ja to više gledam kao formu, a meni je važnija suština. Nama ženama godi da nosimo venčanice. Ne patim za tim da se udam, važnije mi je da živim suštinu ljubavi, a to već imam, hvala Bogu", rekla je pa dodala:

foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Sebi sam dala obećanje da ću u ljubavi biti hrabra, tu ne dozvoljavam da budem kukavica i uvek radim onako kako moje srce traži."

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

00:13 Lazar Ristovski napunio 71. godinu