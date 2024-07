"DA, STAVILA SAM BOTOKS, A SAD ME OSTAVITE NA MIRU" Vređaju je zbog izgleda dok se bori s TEŠKOM BOLEŠĆU, pa svima ZAPUŠILA USTA

Pevačica Selena Gomez otkrila je kojim se estetskim zahvatima podvrgnula, nakon brojnih nagađanja fanova o tome šta je sve uradila. Selena se oglasila nakon što je Marisa Barionuevo, pomoćnica lekara iz jedne poliklinike na Floridi, objavila video u kojem je prokomentarisala izgled pevačice. Ona je inače poznata po svojim TikTokovima u kojima komentariše izgleda slavnih osoba.

"Mislim da je prošla kroz toliko toga u životu, posebno u vezi sa zdravljem, pa mislim da nije fer nagađati da li je imala estetske zahvate. Ja komentarišem kad sam sigurna da je neko nešto uradio, ali za Selenu zaista nisam sigurna", poručila je u videu iz 2023. godine

Gomez su naljutili komentari i glasine obožavatelja, pa je odlučila da odgovori na njih.

"Iskreno, mrzim ovo. Imam botoks i to je to. Ostavite me na miru", napisala je u komentaru. Marisa se kasnije izvinila pevačici zbog videa koji je snimila i poručila joj: "Obožavam te, zaista mislim najbolje. Izvinjavam se ako te ovo na bilo koji način pogodilo. Ne duguješ nikome objašnjenje zašto ne izgledaš isto kao kad si bila tinejdžerka ili u dvadesetim."

Selena se ponovo oglasila nakon njenog izvinjenja i rekla joj da se njen komentar nije odnosio na nju nego na komentare drugih, zbog kojih se "ponekad jednostavno rastuži".

Pevačica se već duže vreme bori s lupusom, koji joj je dijagnostikovan 2014. godine. Lupus je inače neizlečivi autoimuni poremećaj koji napada organe i tkiva, a jedan od najčešćih simptoma je osip na licu koji podseća na leptira. Ostali simptomi uključuju umor, bolove u zglobovima, otežano disanje... Zbog lupusa je Selena išla i na transplantaciju bubrega 2017. godine.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr/ L. S.)

