"OTVORILA JE VRATA I ODMAH POČELA DA VIČE NA NJEGA" Decenijama niko nije znao da se OVAJ POZNATI GLUMAC ludo voleo sa Sonjom Savić

Legendarna glumica Sonja Savić bila je jedna od najtalentovanijih dramskih i filmskih umetnica osamdesetih godina u Jugoslaviji.

Umrla je u 48. godini, sama i napuštena, okružena špricevima, u praznom stanu u Beogradu. Godinama kruži priča da je na podu, gde je pronađeno telo zvezde filmova "Šećerna vodica" i "Braća po materi", ležao samo još prljav dušek.

Godinama kasnije, sasvim slučajno, domaća javnost je saznala da ju je ludo voleo jedan od najpoznatijih domaćih glumaca, Slavko Štimac. Ovu tajnu je otkrio njihov kolega Ivan Jevtović, gostujući u emisiji "Balkanskom ulicom", kada je pričao o noći kada je upoznao "Pericu" iz "Varljivog leta 68".

"Na Terazijama sam sreo Slavka Štimca, koji je primetio da lutam i pitao me hoću li nešto da pojedem s njim. Budući da mi je bio idol, pristao sam. Pre nego što smo seli u taksi, napomenuo mi je da ćemo samo nakratko svratiti kod njega i njegove devojke. Pokucao je na vrata, otvorilo je strašilo, tačnije neka žena s raščupanom kosom preko lica. Odmah je počela da viče na Slavka: "Kada ćeš da prestaneš da mi dovodiš svoje obožavaoce?" U jednom trenutku je sklonila kosu s lica i shvatio sam da je to Sonja Savić. Jeo sam viršle sa Sonjom i Štimcem i veće sreće za mene nije bilo. Onda me je ona ispitivala kako se zovem i prezivam i nekako došla do zaključka da sam Vladin sin. Holivudska priča, zar ne?", ispričao je Ivan Jevtović, sin čuvenog profesora Fakulteta dramskih umetnosti, pokojnog Vladimira Jevtovića.

Sonja i Slavko su zajedno igrali, između ostalog, u filmu "Braća po materi" iz 1988. godine.

Sonja je volela Vlajka Lalića, bila u vezi s beogradskim umetnikom Srđanom Điletom Markovićem, a Slavko je u dugogodišnjem braku s, takođe umetnicom, Vesnom Golubović. Pre Vesne bio u braku sa slikarkom Majdom Vojniković, sa kojom ima sina Vida.

