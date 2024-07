SRPSKOG OLIMPIJCA ŽENA JE NAKON SVADBE JAVNO OSTAVILA: "Bila mi je ovo najgora godina u životu, došla sam pred oltar i shvatila..

Trofejni srpski plivač Velimir Stjepanović (30) završio je večeras takmičenje na Olimpijskim igrama u Parizu nakon što se nije kvalifikovao u finale na 100 metara slobodnim stilom.

Na Olimpijskim igrama mladih u Singapuru 2010. godine je nosio zastavu Srbije na ceremoniji otvaranja i osvojio je dve medalje, srebrnu na 100 metara slobodnim stilom i bronzanu na 100 metara delfin. Iste godine ga je Olimpijski komitet Srbije proglasio za najuspešnijeg mladog sportistu, a naredne je na Evropskom juniorskom prvenstvu u Beogradu osvojio dve zlatne medalje. Godine 2012. se plasirao u finale na Evropskom prvenstvu u disciplini 200 metara delfin, gde je zauzeo peto mesto, kao i na Olimpijskim igrama u Londonu, gde je bio šesti u finalu.

Velja je nastavio da niže uspehe i na polju karijere, ali i na ljubavnom planu. Srpski plivač 2017. godine stao je na lidi kamen kada su se on i njegova verenica Džesika jedno drugom zakleli na večnu ljubav na ceremoniji venčanja koja je podsećala na ono koje su imali Kanije Vest i Kim Kardašijan. Delovalo je kao da uživaju u ljubavnoj sreći koja je trajala šest godina.

Javno pokajanje nakon venčanja

Džesika se posle ljubavnog brodoloma oglasila na društvenim mrežama. Naime, posle samo devet meseci supružnici su se razveli. A razloge je Džesika navela na društvenim mrežama

"Ovo je bila jedna od najgorih godina u mom životu. Ocu mi je postavljena dijagnoza retkog neurodegenerativnog oboljenja, došla sam pred oltar samo da bih shvatila da nije trebalo to da uradim, i izašla sam iz veze duge šest godina. Ali sedim u iznajmljenom stanu u Njujorku i ipak sam OK. Nekad se zbog toga osećam krivom. Prvi put mogu da ispričam svoju priču a da se ne 'raspadnem' kompletno. Glas mi se trese, ali reči teku. Možda konačno počinje moje izlečenje. Zašto je to uvek tako čudan osećaj," napisala je ona.

Nakon razvoda Velja nije mogao da trenira

"Jeste bilo teško, ali evo kako ja na to gledam, prošlo je, nisam mogao da stojim i čekam da se nešto desi. Jednostavno nije moglo da funkcioniše i kraj priče. Jeste bilo teško u tom trenutku, ali uz pomoć roditelja, ljudi oko mene, drugara i drugarice nekako sam to rešio", rekao je Velimir Stjepanović za "Ženu" i otkrio kako je razvod uticao na njegovo bavljenje sportom:

"Bilo mi je teško u početku da uopšte plivam i uđem u vodu, a onda je vremenom plivanje počelo da mi pruža mir - isplivam i izbacim na terenu sve negativno, tako je to izgledao. Nekako sam pronašao volju, a plivanje jeste ono što ja volim i tako sam i ušao u ovu priču. Sport je generalno jako dobar način da se izbaci nervoza, stres, trema i da se živi zdrav život", rekao je tada plivač.

