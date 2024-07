BILA SI MI DRUGA MAJKA: Glumica Milica Milša, podelila FOTOGRAFIJE IZ PORODIČNE ARHIVE koje do sada nismo videli, pa RASTUŽILA SVE

Glumica Milica Milša oglasila se na svom Instagram profilu gde je podelila privatne footgrafije iz porodičnog albuma.

Na fotografijama je glumica sa svekrvom, (majkom scenariste Žarka Jokanovića), a u opisu se potresnim rečima prisetila pokojne svekrve.

- Slobice moja mila, sedam godina je prošlo... ljubav kojom si nas obasipala i dalje nas greje, tvoj osmeh i brižni pogled i dalje nas prati, tvoja plemenita ruka i dalje nas miluje... tu si i nikad nećeš otići iz naših srca, misli, duše. Čuvamo te i volimo zauvek. Hvala ti što si mi ulepšala život, za radost i smeh, što si mi bila oslonac, što si me volela kao ćerku i što si pokazala da svekrva može biti druga majka. Ti to meni i jesi. Volim te zauvek - napisala je Milica.

Ljubav sa scenaristom

Milica Milša se odmah zaljubila u Žarka foto: Printscreen/Instagram

Milica je u braku sa scenaristom Žarkom Jokanovićem više od dve decenije, a otkrila je detalje svoje neobične ljubavne priče.

Naime, ona je odlučila da se uda za njega i pre nego što su se poljubili. Milica je odmah znala da je on čovek njenog života, pa se nije mnogo premišljala kada je došao trenutak odluke.

Milica Milša se odmah zaljubila u Žarka foto: Nemanja Nikolić

- Mesec dana, koliko smo se družili, Žarko je bio pravi vitez. Osvajao me je na pamet, šarm, duhovitost, inteligenciju. U svakom trenutku se trudio da pokaže koliko me voli i koliko mu značim - priznala je ranije glumica.

Ona je dodala i jednu zanimljivu činjenicu koja će mnogima biti čudna.

Milica Milša se odmah zaljubila u Žarka foto: Damir Dervišagić

- Bilo mi je jasno da sam na dobrom putu da se zaljubim. Pristala sam da se udam za njega, a da se nismo ni poljubili - rekla je tada Milša.

