"TRUDNU ME JE UDARAO U GLAVU I ŠUTIRAO": Čuvena Petrolejka iz "Selo gori" razvela se zbog NASILJA, a sada je neprepoznatljiva

Glumica Tijana Vučetić, široj javnosti poznata po ulozi Petrojke u seriji "Selo gori, a baba se češlja", poslednje tri godine prolazila je kroz pravu dramu jer ju je suprug Slobodan Macura, sa kojim ima dvoipogodišnju kćerku Andreju, fizički zlostavljao.

Učesnica poslednje sezone rijaliti šou-programa "Farma", 2013. godine, podnela je zahtev za razvod braka i odlučila da progovori o nasilju kroz koje je prolazila a, avgusta iste godine, dobila je i zvaničnu odluku od suda o starateljstvu nad detetom.

- Sada kada sam dobila starateljstvo nad Andrejom osećam veliko olakšanje. Njen otac imaće priliku da je viđa jednom mesečno u kontrolisanim uslovima, odnosno pod nadzorom - iskrena je Tijana koja se podseća svojih početka sa Slobodanom.

foto: Damir Dervišagić

- Oboje živimo u Žarkovu, pa smo se poznavali tri godine, a onda nam se u kratkom periodu desilo mnogo lepih stvari. U roku od godinu dana počeli smo da se zabavljamo, verili smo se, dobili dete i organizovali svadbu. Bilo je i lepih zajedničkih trenutaka sa njim, ali znatno manje od onih loših.

Talentovana glumica tvrdi da je njen partner počeo da bude nasilan prema njoj još dok je bila u drugom stanju, zbog čega se i porodila mesec dana pre predviđenog termina.

- Nasilje je počelo već dok sam bila u drugom stanju. Udarao me je uglavnom u glavu, da ne bih imala ožiljke na vidljivim mestima i da niko ne bi saznao kroz šta prolazim. U početku nikome nisam govorila o tome, želela sam da sama rešim taj problem. Kasnije sam se poverila samo najbližim prijateljima koji su sve vreme bili uz mene i bez kojih ne znam kako bih iznela trudnoću. Oni su me savetovali da ga napustim, ali mi se činilo da mogu da prevaziđem problem. Nisam govorila čak ni svom ocu i bratu šta mi se dešava. Nažalost, izgubila sam majku u dvadeset petoj godini, a možda bi sve bilo drugačije da je ona bila uz mene u najtežim trenucima. Skupila sam snagu kako bih mogla da iznesem trudnoću. Ipak, od posledica batina porodila sam se u osmom mesecu - tvrdi glumica koja otkriva da ni posle porođaja nisu prestale nevolje sa njim.

foto: Dimitrije Popović

- Rođenje deteta nije donelo mir u naš dom. Sedam dana pošto sam napustila porodilište dobila sam takve batine da sam izgubila govor i vid. I on se tada uplašio za moj život, pa je prvi put pozvao "Hitnu pomoć". Lekari su došli i pregledali me, ali sam morala da potpišem papir da me niko nije pretukao.

Tijana tvrdi da je njen suprug i posle ovog užasnog događaja nastavljao po starom, a pošto je sve češće konzumirao alkohol, njena drama se s vremenom sve više produbljivala. Posle batina koje je dobila kada je njena kćerka imala godinu i po dana, odlučila je da pozove policiju.

- Tog dana drama je trajala nekoliko sati. Moj brat je tada saznao šta se dešava jer me je pozvao telefonom i čuo uvrede koje je izgovarao moj muž. Inače, pored fizičkog trpela sam i veliko psihičko maltretiranje, a kada vas neko stalno vređa i govori vam da ne vredite, s vremenom poverujete u to. Posle niza uvreda i fizičkog nasilja, koje je i moja devojčica videla, odlučila sam da prvi put pozovem policiju. Patrola je došla u roku od pet minuta i kada su konstatovali šta se dešavalo, Andreja i ja smo odvedene u "Sigurnu kuću".

Tada su za našu dramu saznale i moja i njegova porodica i moram da priznam da sam od njegovih roditelja u tom trenutku dobila podršku. Stalno smo bili u kontaktu dok sam bila u "Sigurnoj kući" i na njihovo insistiranje posle deset dana sam se vratila - iskrena je Vučetićeva koja ističe da joj ni podrška porodice nije mnogo pomogla.

- Moj još zvanični suprug ima posao koji podrazumeva stalna putovanja. Kada sam se vratila iz "Sigurne kuće" u stan u kome smo živeli, on prvih mesec dana nije bio tu, ali čim je došao, nastavio je sa alkoholisanjem koje je po pravilu pratilo nasilje.

Sa njim sam posle toga izdržala još nekoliko meseci, a onda sam donela konačnu odluku da napustim dom i da podnesem zahtev za razvod, jer moje dete raste i ne želim da odrasta uz takve stravične prizore. To se desilo pre dva meseca i već tada se čitava njegova porodica okrenula protiv mene - kaže glumica koja očekuje da se njen brak i zvanično okonča.

- Nas dve smo započele potpuno novi život. Već sam dobila starateljstvo, a nadam se da će naš brak uskoro i zvanično biti okončan. Odlučila sam da progovorim o svemu što mi se desilo, jer sam tokom boravka u "Sigurnoj kući" shvatila koliko ima žena u sličnoj situaciji, a statistika govori da čak svaka treća žena trpi fizičko nasilje. Moja poruka svim damama je da ne tolerišu muškarce koji ih tuku i da reaguju već posle prvog šamara - zaključuje uspešna glumica.

(Kurir.rs/Hello/J.M.)

Bonus video:

02:50 PEVAČ PRIZNAO! EVO KOJA GLUMICA MU JE BILA NAJVEĆA SIMPATIJA! Princ od Vranje nikad iskrenije odgovorio na ŠKAKLJIVIH 36 PITANJA