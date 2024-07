ŽENA ANDRIJE MILOŠEVIĆA POKAZALA SVOJU VITKU LINIJU: Dok uživaju na moru, pozira u kupaćem kostimu, gore mreže koliko je zgodna

Glumac Andrija Milošević godinama je u skladnom braku sa koleginicom Aleksandrom Tomić Đeđom, sa kojom je pre dve godine dobio sina kojem su dali ime Relja.

Ona trenutno uživaju porodično na odmoru, a Aleksandra je na Instagramu podelila fotografiju u kupaćem kostimu i pokazala svoje telo nakon porođaja.

Đeđa je pozirala u ogledalu u mint kupaćem i istakla svoju vitku liniju.

Podsetimo, njih dvoje su se upoznali, gde bi drugde nego u, pozorištu. Andrija je tada igrao u dečjoj predstavi "Mala sirena", pa je za potrebe ovog komada bio obučen u kostim od šljokica i cirkona.

- Ništa spektakularno nisam mislila o njemu. Mi smo se upoznali kada sam došla da radim dečju pozorišnu predstavu “Mala sirena” u pozorištu “Boško Buha”. Tek sam bila završila akademiju, a on je bio jako ljubazan i fin. Kasnije, kada smo počeli da se zabavljamo, uticala sam na to da se bolje oblači. Otkada smo u vezi ima sve bolji i bolji stil odevanja, što je za mene veliki kompliment. Nema više šljokica, cirkona i šarenih zmajeva. To je ukinuto - našalila se jednom prilikom Aleksandra, prisetivši se prvog susreta sa Andrijom.

Budući da se bave istim poslom, trude se da jedno drugom uvek budu podrška, da jedno drugo ne opterećuju. Čini se da je možda to ključ njihove deset godina duge ljubavne priče.

- Kao i svi ljudi, moramo da pravimo kompromise. Vodimo život koji je jako brz i nemamo vremena da se mnogo svađamo i raspravljamo, već se kao svi parovi uklapamo u date situacije koje nam život nameće. Dešava se da se ne vidimo po dva dana, ali zato ostalih pet gledamo da provedemo po nekoliko sati zajedno. Mi ne otežavamo stvari jedno drugom, živimo život onako kako želimo. Nama nedostaje zajedničkog vremena, ali se sve na kraju uklopi. Imamo vremena da odvojimo i za prijatelje i za nas dvoje - rekao je Andrija Milošević svojevremeno za medije.

