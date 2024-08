OLIMPIJCI OTVORILI PROFILE NA ONLYFANSU: Zlatne medalje okačili o klin, pa se skidaju i nude eksplicitne slike za MASNE PARE

Jedan broj olimpijskih sportista otvorio je svoj nalog na platformi za odrasle Only Fans. Mnogi od njih su se na ovaj korak odlučili kako bi povećali svoj budžet objavljivanjem uglavnom eksplicitnog sadražaja.

Mora da se zaradi

Britanski skakač u vodu Džek Luher (29), koji se takmiči ove godine na Olimpijskim igrama u Parizu iznenadio je mnoge obožavaoce kada su otkrili da koristi platformu OnlyFans na kojoj naplaćuje pretplatu kako bi mnogi mogli da uživaju u eksplicitnom sadržaju koji objavljuje.

Džek zarađuje 10 dolara mesečno od svakog korisnika foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Od svakog pretplatnika uzima 10 dolara mesečno.

- Očigledno je da imam ono što ljudi žele. Rado ću to unovčiti. Pomalo sam žigolo i želim da obezbedim još malo novca ako mogu - rekao je sportista britanskom Telegrafu i dodao da ima skromna primanja od sporta.

- Moja materijalna situacija se godinama ne menja. Ja sam među tri najbolja skakača na svetu, a zarađujem samo 36 hiljada dolara godišnje.

Britanac nije otkrio koliko mu je profil na ovoj društvenoj mreži povećao kućni budžet, ali je priznao da tamo ne otkriva sve. Najčešće pozira u Spido šorcevima, boksericama i sličnom donjem vešu, a pratiocima nudi priliku za "vreli" razgovor.

Nije jedini

Ova platforma je popularna i kod ostalih sportista, pa kao Lauher nije jedini koji kreira sadržaj na Only Fansu.

Prate ga kolege skakači Nova Vilijams (24), Danijel Gudfelou (27) i Metju Li (26) imaju profile za svoje najvernije fanove, koji takođe plaćaju pretplatu.

Metju Li, koji je takođe osvajač zlatne olimpijske medalje, naplaćuje fanovima 20 dolara mesečno.

- Zapamtite, ja sam plivač iz Velike Britanije, a ne porno zvezda. Dakle, nema pornografskog sadržaja, ovo je mesto gde mogu da komuniciram sa vama - rekao je on i priznao da u provokativnim sadržajima "ne ide do kraja", ali fanovi imaju priliku da razgovaraju sa njim o raznim temama.

Nisu samo Britanci ušli u posao sa golotinjom

Platformi Only Fans pridružio se i veslač Robi Menson(34), koji doslovno nudi "ekskluzivni sadržaj koji istražuje granice sa ukusom i uključuje umetničke prikaze golotinje".

Na njegovom Instagram profilu je i LGBTQ+ zastava, pa se izjasnio kao homoseksualac.

Penzionisani sportisti takođe koriste platformu

Ova društvena mreža za deljenje eksplicitnog sadržaja bez rezerve postala je i „finansijski spas” za neke bivše olimpijce koji su otišli ​​u penziju, navodi Večerni list.hr.

Britanska klizačica na kratkim trkama Elis Kristi jednom je rekla da joj je profil OnlyFans "spasao život" nakon što se penzionisala pre tri godine.

- Prešla sam put od nekoga ko je osvajao medalje do nekoga kome nije ostalo apsolutno ništa i mora da se snađe u životu - rekla je 33-godišnja umetnička klizačica koji.

Učestvovala je tri puta na Zimskim olimpijskim igrama.

- Izgubila sam kuću i radila sam tri posla u isto vreme... OnlyFans me spasio da ne završim veoma loše i sada na tu platformu gledam kao na nešto pozitivno - dodala je Telegrafu i rekla da takođe ne deli pun seksualni sadržaj.

- Mnogi me prate da vide šta ima novo u mom životu, da saznaju šta mi se desilo i pitaju me o sportu i fitnesu. Koristim ga kao način da komuniciram sa svojim fanovima koji me prate godinama.

(Kurir.rs/I.M.)