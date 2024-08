DIJANA ĐOKOVIĆ OTKRILA ZAŠTO JE PROMENILA VERU: Ovo je pravo poreklo Noletove majke, krstila se u 28 godini i sada nosi SRPSKO IME

Majka najbojeg tenisera ikada Novaka Đokovića, Dijana Đoković iza sebe ima neverovatnu životnu priču.

Rođena je 1964. godine kao Dijana Žagar. Međutim, u jednom momentu je promenila veru te danas nosi crkveno ime Milica.

Dijanino poreklo i promena vere

foto: Victor Joly/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

O svom poreklu i detinjstvu otvoreno je govorila jednom prilikom, kada je istakla da je u detinjstvu iako je bila katoličke veroispovesti je nisu učili da veruje u Boga.

- Moji roditelji jesu katolici, ali su ih partija i komunizam vaspitavali. Izjašnjavali su se kao Jugosloveni. Mene nisu učili odmalena da ja verujem u Boga, niti smo slavili Uskrs ili Božić. Onda to nisam mogla ni na svoju detu da prenesem, jer ni ja nisam imala, biću iskrena. U Srđanovoj porodici opet nisu isto bili kršteni, jer nisu smeli - rekla je Dijana.

Krštenje je organizovano po želji Srđanove mame, tada je pokrštena cela porodica.

foto: Pritnscreen

- Pokojna Srđanova majka Stanka, koja je imala jako tešku bolest - rak kostiju, pred kraj života je rekla da bi volela da krsti decu pre nego što umre. I ja sam se pitala kako da se krstim, kada su moji poreklom katolici. Nisam bila krštena u katoličkoj crkvi, ali poreklo vučem, iako sam odrasla i živim u Srbiji ceo život - objašnjava.

Odluku da se krsti u pravoslavnoj crkvi donela je kada je rodila drugog sina, a od tada nosi ime Milica, jer je njeno ime rimokatoličko.

- Međutim, što su oni mene više pristiskali, ja sam bila sve dalje od te odluke, e onda su me pustili. Kada sam rodila Marka, e tada se u meni nešto samo preokrenulo. I rekla sam: "Da, ja želim da se krstim i želim da krstim moju decu". I tako smo odlučili da se svi krstimo u maju 1992. u Žiči i to u staroj crkvi.

foto: Printscreen

- U jednom momentu mi prilazi sveštenik i sad ja treba da kažem svoje ime. Kada sam izgovorila Dijana, on me onako pogleda i kaže ne može, nije pravoslavno, već rimokatoličko. Vrteo se tri kruga oko oltara i vrati se i pita šta da radimo. Opet se prošeta tri kruga oko oltara i ja se setim da kod katolika postoji kršteno i građansko ime. I kažem mu mogu li da zadržim moje ime, volim ga, a vi meni dajte crkveno ime. I on pristane.

Zajedničku odluku o krštenom imenu donela je sa suprugom Srđanom.

Odakle je njena porodica?

Njen otac Zdenko Žagar živi u beogradskom naselju Čukarica, a 2017. godine preminula je njegova supruga. Iako trenutno živi u Srbiji, poreklom je iz Hrvatske, a još u mladosti je sa suprugom došao u Beograd, gde je rođena Novakova majka, Dijana.

foto: Printscreen

- Po nacionalnosti sam Hrvat, rođen sam u Vinkovcima. Moja bivša supruga, Novakova baba, takođe je rođena u istom mestu. Tamo smo se i upoznali. Bili smo oficiri koji su došli na službu. Ja sam došao u Beograd, a ona je još pohađala školu, pa smo se posle, kad mi se pridružila, venčali. Tako se rodila Dijana, pa Sandra – rekao je Zdenko za Novu.rs i dodao:

- Normalno je da će biti više priklonjen Srbima i ja nemam ništa protiv toga. Ne bi bolje prošao u životu ni da se predstavlja kao Hrvat. Ni to nitko ne bi prihvatio. Isto bi ga svojatali. Pre nekoliko meseci zvala me je jedna rođaka koja živi u Vinkovcima da me pita gde je Dijana rođena. Znači, u Hrvatskoj se raspravlja o tome - dodao je Zdenko, koji neko vreme nije bio u kontaktu s ćerkom jer su se on i njena majka rastali.

porodica Đoković na utakmici foto: Emmanuel DUNAND / AFP / Profimedia

Kako je objasnio u pomenutom intervju nakon razvoda od supruge izgubio je bliskost sa porodicom.

- Svašta se izdešavalo u našim porodičnim odnosima. Nisam mnogo učestvovao u Novakovom odrastanju. Pre nego što je rođen, ja sam četiri godine bio u Prištini. Bivša supruga i deca živeli su u Beogradu, a ja tamo. Dolazio sam vikendom.

Nole u Dijaninom zagrljaju foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Posle sam se razveo, pa sam bio prinuđen da se malo distanciram od porodice. Kontaktirao sam ja sa njima, ali to nije bilo to. Dijana je mene krivila za razvod i to ne može da mi oprosti. Smatram da je za razvod uvek potrebno dvoje. Koliko je muškarac kriv, toliko je i žena kriva. Žao mi je što je sve tako ispalo – zaključio je Žagar.

