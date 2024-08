I ONE SU PALE NA SPORTISTE: Za ovim frajerima uzdisale žene širom sveta, a oni LJUBILI poznate dame, NA TRIBINAMA SU PRAVILE HAOS

one su bile sa sportistima

S obzirom na to da su Olimpijske igre u Parizu u toku, mi obični smrtnici smo zalepljeni za ekran dok gledamo kako se najveći sportisti sveta bore za zlato. Poznate ličnosti su krasile tribine kao nikada ranije, poput Lejdi Gage ili Nikol Kidman.

Dženifer Lopez i Aleks Rodrigez

Dženifer Lopez i Aleks Rodrigez foto: ANGELA WEISS / AFP / Profimedia

Ono što javnost pomno prati je kada se ova dva sveta ukrste, a još više kada se zaljube zvezda i sportista. Jedan od najpoznatijih takvih parova su Dženifer Lopez i Aleks Rodrigez, jedan od najvećih bejzbol igrača svih vremena.

Dženifer i Aleks su se upoznali davne 1999. godine kada je on tražio autogram od pevačice. Tokom godina, njihovi putevi bi se nakratko ukrstili, ali su se tek u februaru 2017. konačno ponovo povezali i brzo zaljubili.

Aleks, nekada igrač bejzbola, a sada TV ličnost, izgledao je kao savršen muškarac za Džej-Lo. Par se verio u martu 2019, ali se nažalost razveo u aprilu 2021.

Oni su objavili izjavu u kojoj su obrazložili svoju odluku, navodeći: "Shvatili smo da smo bolji kao prijatelji i radujemo se što ćemo tako i ostati. Nastavićemo da radimo zajedno i podržavamo jedni druge u našim zajedničkim poslovima i projektima."

Dejvid i Viktorija Bekam

foto: Richard Young / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dejvid je objasnio kako se par sreo 1997. na utakmici Mančester junajteda, rekavši: „Došla je na fudbalsku utakmicu... a ja sam rekao ‘Zdravo‘ sa druge strane sobe, i to je bilo to“.

Nastavio je: „Mislio sam da sam propustio svoju šansu, a onda se nedelju dana kasnije pojavila na još jednoj fudbalskoj utakmici“; a ostalo je istorija. Ljubavni par se venčao 1999, a danas ima četvoro dece.

Viktorija se selila širom sveta da bi ispunila Davidove fudbalske snove; naselila je porodicu u Španiji kada je potpisao za Real Madrid i u SAD kada se pridružio LA Galaksiju. Modni dizajner i fudbalska superzvezda godinama su trpeli glasine o neverstvu i razvodu da bi ostali jači nego ikad više od 25 godina kasnije.

Kim Kardašijan i Redži Buš

foto: Jeffrey Meyer/MPI / Capital pictures / Profimedia

Par se prvi put sreo na dodeli nagrada ESPI 2007. godine, baš kada je karijera Kim Kardašijan karijera počela da uzleće.

Uprkos tome što su izgledali ludo zaljubljeni, ova veza je za poznati par bila teška zbog Redžijevih fudbalskih obaveza i Kimine slave koja raste. Nakon raskida 2009. i ponovo 2010. godine, rešili su da definitivno stave tačku na njihov odnos.

Redži je jednom prilikom naveo zašto je njihova veza propala, navodeći Kiminu slavu kao razlog za njihov raskid. „Kada sam počeo da izlazim sa njom, tada je došla sva ova medijska pažnja“, rekao je on.

Nakon raskida, Kim se pitala se da li njena slava vredna toga da okonča vezu sa Redžijem. Otkrila je da se osećala "kao da je njen svet gotov" nakon što se razišla sa njim. "Više me zaista nije briga za svoju karijeru. Osećam da me je to koštalo moje veze", rekla je ona.

Tejlor Svift i Trevis Kelsi

foto: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Možda je to najpoznatija ljubavna priča slavnih u protekloj godini.

Trevis je u podkastu u julu 2023. izrazio svoje razočaranje što nije mogao da napravi snimak sa pevačicom na njenoj turneji Eras u Kanzas Sitiju.

"Bio sam razočaran što ne govori ni pre ni posle svojih emisija, jer mora da čuva svoj glas za 44 pesme koje peva. Tako da sam bio malo u nevolji što nisam uspeo da joj dam jednu od narukvica koju sam napravio za nju... a želeo sam da dam Tejlor jednu narukvicu sa mojim brojem na njoj“, rekao je Trevis.

Počele su da kruže glasine da su se, u stvari, upoznali i zabavljali i pre nego što je Tejlor stekla svetsku slavu.

Gabrijela Junior i Dvejn Vejd

foto: Reuters

Bivši NBL igrač i legendarna glumica prvi put su se upoznali 2007. godine kada se razvela od drugog sportiste, NFL igrača Krisa Hauarda, a Dvejn je još uvek bio oženjen drugom ženom. Par nije izašao u javnost sa svojom vezom sve do 2010.

Uprkos teškom putovanju, koje je uključivalo kratak razlaz i to da je Dvejn tokom te pauze postao otac deteta sa drugom ženom, pomirili su se, venčali 2014. i poželeli dobrodošlicu svom detetu.

Na pitanje ljudi kako uspevaju da njihov brak funkcioniše uprkos izazovima, Dvejn je otkrio: „Radi se o učenju jedno o drugom, učenju šta ona želi za svoj život i za svoju karijeru i pokušaju da uklopi sve te stvari.

„Imala je karijeru i život pre nego što smo se upoznali, i išlo joj je savršeno dobro“, rekao je on. "Nije moj posao da je menjam, moj je posao da budem deo njenog razvoja."

„U ovom partnerstvu postoje trenuci kada moram da vodim, trenuci kada moram da odstupim i trenuci kada smo rame uz rame."

Žizel Bundšen i Tom Brejdi

foto: Profimedia

Srca su se slomila širom sveta kada je ovaj moćni par objavio šokantni razlaz 2022. godine, navodno zahvaljujući samom fudbalu. Supermodel Žizel Bundšen i Tom Brejdi upoznali su se na sastanku 2006. i odmah su se zaljubili. Venčali su se 2009. i dočekali svoje dvoje dece, Bendžamina i Vivijan, 2009. i 2012. godine.

Pukotine su počele da se vide kada je Tom otkrio da pokušava da bude prisutniji za svoju porodicu van fudbala.

On je objasnio: „Pre nekoliko godina, Žizel nije osećala da ja radim ono što je potrebno za porodicu. Osećala je kao da ću igrati fudbal cele sezone, a ona će se brinuti o kući. Kada se sezona završi, ja bih rekao: 'Super, uvedi me u sve aktivnosti oko kuće i porodice' a ona sedi tamo i govori: 'Kada ćeš stići da sve to odradiš, kada ćeš da odvedeš decu u školu i da se njima baviš?“

Žizel je jednom prilikom rekla: "Fudbal je veoma nasilan sport, a ja imam svoju decu i volela bih da on bude prisutniji“.

"Definitivno sam imao te razgovore sa njim iznova i iznova. Ali na kraju, osećam da svako mora da donese odluku koja odgovara oboma". Par se na kraju razišao u oktobru 2022.

Šakira i Žerar Pike

foto: Instagram

Pevačica je upoznala svog princa fudbalera 2010. godine na video setu za pesmu "Waka Waka", zvaničnu himnu Svetskog prvenstva u fudbalu 2010.

Šakira je ispričala o njihovom slatkom susretu 2020. godine, rekavši: „Nisam bila fudbalski navijač, pa nisam znala ko je on. Kada sam pogledala video, pomislila sam: 'Hmm, ovaj je nekako sladak 'A onda je neko odlučio da nas upozna."

Pike, koji je u to vreme igrao za Barselonu, predstavljao je Španiju u finalu Svetskog prvenstva koje je na kraju pobedilo na takmičenju. Na finalu je pevala i Šakira, pa je izgleda sve bilo suđeno!

Ona je spomenula ovaj legendarni trenutak u objavi na Instagramu 2018. godine, pišući Pikeu: „Jedan od najsrećnijih trenutaka u mom životu je takođe bio kada sam videla kako pobeđujete 2010. sa reprezentacijom i slavite sa šampionom Španije!“

Par je dobio dvoje dece, ali su se na kraju rastali 2022. nakon što su se proširile glasine o neverstvu, što je Šakira naizgled potvrdila u svojoj pesmi „BZRP Music Session #53“.

U jednom stihu ona peva: "Ideš okolo govoreći da si šampion / I kada si mi trebao / Dao si svoju najgoru verziju... "Želim ti sreću sa mojom navodnom zamenom."

Ana Kurnikova i Enrike Iglesijas

foto: Profimedia

Poput Šakire i Pikea, ovaj talentovani par se takođe upoznao na muzičkom spotu. Ovog puta, to je bio Enrikeov spot 'Escape' iz 2001. u kojem se pojavila teniska zvezda. „Muzički spot „Escape“ promenio mi je život na načine o kojima nisam ni razmišljao“, rekao je Enrike za People 2001.

„Kada smo se upoznali – iako je ona došla iz sveta sporta – nekako smo se pronašli. Ona je znala kakav je moj svet. Ja sam na neki način znao kakav je njen svet. Samo smo počeli da se povezujemo malo po malo i postajali smo sve jači i jači“.

Iako su ostali nevenčani, par je i dalje jak svih ovih godina kasnije i ima troje dece. Ana i Enrike izuzetno vode računa o čuvanju prijatnosti, ali povremeno se pohvale jedno drugom na svojim Instagram nalozima, dokazujući dugovečnost njihove ljubavi.

