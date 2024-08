PRIVEDEN SRPSKI TIKTOKER U GRČKOJ: Luka pevao "VESELI SE SRPSKI RODE" pa uhapšen, sad poručuje - Pevaću 15.000 puta ako treba

Srpski influenser i tiktoker Luka Obradović, koji je društvenim mrežama poznatiji kao Luka Silni, priveden je na grčkom ostrvu Zakintos.

Momak je, kako je otkrio, završio u pritvoru jer je pevao pesmu koja u stihovima izražava da je "Kosovo srce Srbije."

Ovaj incident dogodio se tokom večernjih sati, masa ljudi okupila se na jednom mestu, svi su pevali pesmu "Veseli se srpski rode", a Luka je bio izdvojen iz mase.

Luka Silni je proveo nekoliko sati u pritvoru, a po izlasku se oglasio putem društvenih mreža.

- Ćao ljudi, Zakintos dan broj 9. Evo me sa bratom taksistom, vraćamo se iz policijske stanice, uhapsili su me, odnosno priveli jer sam pevao "Kosovo je srce Srbije". Pevaću 15.000 puta ako treba i 15.000 puta me uhapsite. Napravio sam najveći koncert, 50 ljudi je bilo i svi su pevali "Kosovo je srce Srbije", opet ćemo to da radimo i opet ću da idem u stanicu - poručio je Luka putem TikToka.

Luka je potom na pomenutoj mreži podelio snimak situacije zbog koje je završio u pritvoru, a komentari su se samo nizali.

(Kurir.rs/I.M.)