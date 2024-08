NAJTRAŽENIJI HOLIVUDSKI GLUMAC ODUŠEVIO PUBLIKU: Zaplesao sa fanovima i napravio haos "Zašto on izgleda ovako dobro, PRESLADAK JE"

Američki glumac Glen Pauel (36) na premijeri akcionog trilera "Tornado 2" prošlog meseca u kojem igra jednu od glavnih uloga zaplesao je sa fanovima, a hit snimak je preplavio društvene mreže i izazvao broje pozitivne reakcije publike širom sveta.

Holivudski glumac Glen Pauel je na premijeri novog filma "Tornado 2", koji je samostalni nastavak filma "Tornado" iz 1996. godine, delio autograme i fotografisao se sa obožavateljima. Zatim je u jednom trenutku grupa fanova počela iz sveg glasa da peva hit numeru "Anyone But You, Unwritten" iz njegove prethodne romantične komedije "Samo ne ti ". Ovaj preslatak trenutak oduševilo je glumca koji im se približio i zapevao i zaplesao s njima. Viralni snimak je brzinom svetlosti preplavio društvene mreže.

Na TikToku video ima više od šest milliona pregleda i preko 1,4 miliona lajkova.

"Rekla bih da ga želim ali neću, ja moram da ga imam!", "Pravu osobu smo učinili poznatom", "Zašto on izgleda ovako dobro?", "Ovo je tako slatko, i on je presladak", samo su neki od brojnih komentara ispod snimka koji je objavila jedna obožavateljka koja je bila na premijeri.

Pauel glumi od detinjstva, debitovao je u filmu „Deca špijuna: Igra je završena“.

Međutim, Pauel je počeo profesionalno da se bavi glumom nakon što je dobio ulogu u filmu Denzela Vašingtona "The Great Debaters" 2007. godine. Vašington i njegov agent Ed Limato mislili su da bi Pauel mogao da bude sjajan glumac i nagovorili su ga da se preseli u Los Anđeles.

Bili su u pravu s obzirom na to da je Glen Pauel trenutno jedan od najtraženijih glumaca u Holivudu, zahvaljujući odličnim ulogama u akcionom filmu „Top gan: Maverik“ i romantičnoj komediji „Samo ne ti“, u kojoj je glumio uz Sidni Svini, još jednu zvezdu u usponu. Popularnog glumca vole i kritičari i publika, a proslavio se ulogom u filmu "Top Gan 2". Tada je potpuno šarmirao publiku širom sveta.

