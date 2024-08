"NIJE ME NIKO UDARIO" Šeron Stoun pokazala MODRICU ISPOD OKA i zabrinula fanove, pa objasnila ŠTA SE DESILO (VIDEO)

Holivduska glumica Šeron Stoun objavila je fotografiju na kojoj pozira ispred lifta u elegantnoj modnoj kombinaciji, ali pažnju njenih pratilaca privuklo je njeno lice. Naime, glumica je pozirala s modricom ispod oka, a u opisu fotografije je napisala da je "put bio težak".

Pratioci su se odmah zabrinuli za nju i počeli da postavljaju pitanja šta se dogodilo, a onda je usledio i odgovor.

"Znam da ste svi zabrinuti kako sam dobila modricu na oku, pa ću vam ispričati. Bila sam u toliko hotela i toliko zemalja. Ustala sam usred noći da odem u toalet i nisam znala gde sam. Udarila sam licem u mermer", objasnila je.

"Ne, niko mi nije ništa uradio i da, sasvim sam u redu. Zabavljam se i jako sam lepo dočekana na svom putovanju. Svugde sam bila", rekla je.

Zatim je podigla sunčane naočare i pokazala modricu na oku. Za kraj se našalila i zahvalila fanovima na brizi: "Trebalo je da vidite šta sam uradila tom mermernom podu. Hvala vam šta se brinete o meni, i meni je stalo do vas. Hvala vam."

Ljudi su je iskorišćavali nakon moždanog udara

Glumica je nedavno otkrila da su je ljudi finansijski iskoristili dok se oporavljala od moždanog udara. Stoun je 2001. doživela moždani udar, koji je doveo do devetodnevnog krvarenja mozga, zbog čega je morala da uzme sedmogodišnju pauzu od glume.

"Ljudi su me u to vreme iskorišćavali. Imala sam 18 miliona dolara ušteđevine od svoje karijere, a kad sam se vratila na svoj bankovni račun, sve je nestalo. Uopšte više nisam imala novca", rekla je za The Hollywood Reporter.

Dodala je da je, umesto ogorčenosti zbog onoga što je doživela nakon moždanog udara, odlučila da se fokusira na pozitivno. "Ako zagrizete seme gorčine, ono vas nikada ne napušta. Ali ako imate vere, čak i ako je ta vera veličine zrna gorušice, preživećete. Dakle, sada živim za radost. Živim sa svrhom", rekla je 66-godišnja glumica.

