SNIMA SE FILM PO MEMOARIMA BRITNI SPIRS: Knjiga prodata u TRI MILIONA PRIMERAKA uskoro pred bioskopskom publikom

Studio Universal Pictures otkupio je prava na knjigu pop zvezde Britni Spirs, pod naslovom "Žena u meni" (The Woman in Me), koja je postala bestseler New York Timesa, potvrdio je Deadline.

Na filmskoj adaptaciji bestselera radi Džon M. Ču, koji je najpoznatiji po popularnoj romantičnoj komediji "Suludo bogati Azijati" (Crazy Rich Asians). Ču je takođe režirao filmove "Step Up 2: The Streets", "Step Up 3D" i "In the Heights".

foto: Blondet Eliot/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Film producira Mark Plat, dobitnik dvaju Emija i Tonija, koji je radio na filmovima "Legally Blonde", "Drive" i "Scott Pilgrim vs. the World". Ču i Plat već su sarađivali na mjuziklu "Wicked", koji će u bioskopima biti u decembru ove godine.

Memoari su prodati otprilike u tri miliona primeraka

"Žena u meni" prati uspon pop princeze Britni Spirs, njen nervni slom i borbu za slobodu nakon što je stavljena pod starateljstvo svog oca. Spirs je u karijeri prodala više od 150 miliona singlova i 70 miliona albuma, što je čini jednom od najuspešnijih muzičarki svih vremena. Njena knjiga prodata je u otprilike tri miliona primeraka širom sveta.

foto: Marina Mazzoli / Splash / Profimedia

Naratorka audio knjige bila je hvaljena glumica Mišel Vilijams. Žena u meni bila je najslušanija zvučna knjiga na Spotifaju u 2023. godini.

Studio Universal Pictures već ima iza sebe nekoliko uspešnih biografskih filmova o muzičarima. Studio trenutno radi i na biografskim filmovima o Snupu Dogu i Entoniju Kidisu.

(Kurir.rs/ L. S.)

Bonus video:

01:06 Bizarni video Britni Spirs